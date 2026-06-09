בנט בתגובה ראשונה להאשמות נגדו: "אני אוהב אותם"

חבר 'ימינה' לשעבר תקף בחריפות את ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט: "איזו עליבות, איזה חוסר עמוד שדרה". בנט מצידו מסר: "אוהב ומוקיר אותם"

שי מימון ומי שהיה בעבר חבר במפלגת 'ימינה', תקף אמש (שני) את חברו לשעבר נפתלי בנט. מימון התייחס לדבריו של בנט לפיהם הוא טען כי האנשים שפוצצו לו את כנס יום הזיכרון, הם אנשי ליכוד שקיבלו על כך כסף.

"זה מעיף לי את הפקק הדבר הזה", כתב מימון. "למה? כי יש לי הרבה סיפורים על בנט שעוד לא סיפרתי, וזה אחד מהם: ‏יומיים לפני בחירות 2021, מתן, הדובר, ניגש אלי: ‏"דחוף! נפתלי מבקש שתפנה למשפחה שכולה שתכתוב בעדו בידיעות אחרונות."

‏"משפחת חג'ג'?" אמרתי. ‏"מעולה" הגיב הדובר בשם נפתלי. ‏בנט הרי מכיר מצויין את הרצל ומירב שביתם- שיר- נרצחה בטיילת בארמון הנציב בירושלים. ‏בעבר, בנט ואני נסענו לאירוע הכנסת ספר תורה לזכרה, והוא נשא שם דברים מרגשים.

‏כמובן שהם הסכימו לכתוב בעדו - "נפתלי בנט איש שפיו וליבו שווים" הם כתבו".

עוד הוסיף מימון: "באותם בחירות, הדבר שהכי הטריד את משפחת חג'ג' ושאר נפגעי הטרור היה השילוב של רע"מ בממשלה. ‏בנט התחייב להם בפרטי, בפומבי ובכל פורום אפשרי שאצלו זה לא יקרה. ‏לעולם. ‏ואז- ‏הוא שיקר וחמס את קולם ועשה בדיוק את זה. ‏אז הם עשו כל מה שיכלו כדי להזכיר לו את העוול. ‏כן, ‏זה הם שביום הזיכרון קמו מולו וצעקו. ובצדק!





ומה הדרך של נפתלי להתמודד עם שקרי העבר שלו למשפחות השכול? להעליל עליהם שהם נזכרו על ידי הליכוד! אי אפשר להאמין לדבר הזה, איזה חוסר עמוד שדרה. איזו עליבות. הורים שכולים שגנבו את קולם צריכים גם ‏להתמודד עם האשמות שווא מאדם שמתיימר להיות פה ראש ממשלה. ‏איך הוא מעז? איך? ‏בושה וכלימה על ראשו. ‏אבל הרצל ומירב היקרים, אל דאגה. אנחנו איתכם. ‏אנחנו זוכרים. ‏לא נשכח".

פנינו בסרוגים לקבל תגובה וכך נמסר. תגובת ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט: "אוהב ומוקיר את משפחת חג׳ג׳ ואת כל משפחות נפגעי הטרור".