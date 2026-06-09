השופטת התפרצה במשפט נתניהו: "אדוני חצוף!"

פיצוץ התרחש היום בדיון במשפט נתניהו, כאשר עו"ד עמית חדד דיבר בזלזול אל השופטת. היא מצידה השיבה לו: "אדוני חצוף!"

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן התפוצצה היום (שלישי) על עו"ד עמית חדד במשפט נתניהו. חדד טען שהפרקליטות העלימה מנתניהו חלק משיחתו עם מוזס, התובע יונתן תדמור הגיב בחריפות שמדוברנ בהאשמת שווא, ופרידמן-פלדמן אמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע לנגד עיניו של נתניהו.

‏חדד פנה לשופטת ואמר לה: "גבירתי סניגורית מצוינת. היא יכולה לשבת פה ולהיות סניגורית של התביעה".

השופטת פרידמן-פלדמן השיבה: "אדוני חצוף! אדוני חצוף! אדוני חצוף! אדוני ישמור על כבודו של בית המשפט. אדוני חצוף, זו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה". חדד טען שמגיעה לו התנצלות. פרידמן-פלדמן: "שאדוני יעיין בפרוטוקולים. עכשיו אדוני יישב".