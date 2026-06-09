חצתה קו אדום? ההתבטאות הקשה של גוטליב נגד היועמ"שית

ועדת הכנסת ממשיכה היום (שלישי) לדון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. אמש, התקיים הדיון למעלה מ-3 שעות ובעקבות כך הוחלט להפסיקו ולהמשיך לדון בבקשה היום.

ערוץ הכנסת

במהלך הדיון, הטיחה גוטליב ביועמ"שית: "אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע".

נזכיר כי גוטליב מנסה לגייס רוב לבקשת החסינות שלה, שנועדה למנוע את חקירתה בחשד לגילוי מידע סודי. החשד נוגע לפרסום ברשת X, שבו חשפה גוטליב את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שב"כ, בניגוד לחוק.



במהלך הדיון צפויים לשאת דברים נציגי הייעוץ המשפטי וחברי הכנסת. בשלב הראשון ההחלטה מתקבלת בוועדת הכנסת: אם הדיונים יסתיימו היום, הוועדה תצביע על בקשת החסינות, אם לא - ייקבע דיון נוסף. אם הוועדה תאשר מתן חסינות, ההחלטה תובא לאישור מליאת הכנסת. לעומת זאת, אם הוועדה תחליט שלא להעניק חסינות, מדובר בהחלטה סופית.









