מבזקים
סרוגים

חצתה קו אדום? ההתבטאות הקשה של גוטליב נגד היועמ"שית

חברת הכנסת טלי גוטליב, ממשיכה לעורר סערה, לאחר שהתבטאה בחריפות נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. צפו

כ"ד סיון התשפ"ו
חצתה קו אדום? ההתבטאות הקשה של גוטליב נגד היועמ"שית
גוטליב צילום: יונתן זינדל / פלאש90

ועדת הכנסת ממשיכה היום (שלישי) לדון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. אמש, התקיים הדיון למעלה מ-3 שעות ובעקבות כך הוחלט להפסיקו ולהמשיך לדון בבקשה היום.

ערוץ הכנסת

במהלך הדיון, הטיחה גוטליב ביועמ"שית: "אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע".

נזכיר כי גוטליב מנסה לגייס רוב לבקשת החסינות שלה, שנועדה למנוע את חקירתה בחשד לגילוי מידע סודי. החשד נוגע לפרסום ברשת X, שבו חשפה גוטליב את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שב"כ, בניגוד לחוק.

במהלך הדיון צפויים לשאת דברים נציגי הייעוץ המשפטי וחברי הכנסת. בשלב הראשון ההחלטה מתקבלת בוועדת הכנסת: אם הדיונים יסתיימו היום, הוועדה תצביע על בקשת החסינות, אם לא - ייקבע דיון נוסף. אם הוועדה תאשר מתן חסינות, ההחלטה תובא לאישור מליאת הכנסת. לעומת זאת, אם הוועדה תחליט שלא להעניק חסינות, מדובר בהחלטה סופית.




טלי גוטליב היועמ"שית ארגון פשע

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה