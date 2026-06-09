נתניהו נכנע לחרדים, והח"כ מהליכוד תוקף דווקא את סמוטריץ'

שיא חדש של גיחוך נשבר היום בכנסת. למרות שהליכוד נכנע לכל תכתיבי החרדים בנושא חוק הגיוס, ומתכוון להיכנע גם בנושא "חוק יסוד לימוד תורה" של ש"ס. ח"כ דן אילוז תוקף דווקא את הציונות הדתית.

"אם מפלגת הציונות הדתית תצביע בעד חוק יסוד לימוד התורה, כן, גם בנוסח מרוכך, זו תהיה לא רק יריקה בפרצוף של הציבור המשרת שהיא אמורה לייצג, אלא גם פגיעה בשם "הציונות הדתית" שניכסה לעצמה המפלגה", כתב הבוקר דן אילוז.

יש לציין כי דווקא בציונות הדתית מתנגדים לחוק הזה, ובליכוד - זורמים עם כל מה שישאיר את נתניהו עוד יום בשלטון. אילוז שיחד עם יולי אדלשטיין היה מהבודדים בליכוד שהודיעו כי לא יתמכו בחוק הגיוס שמאפשר השתמטות של חרדים, שכח כנראה שלליכוד יש 30 אצבעות בכנסת שרובם יתמכו בכל דרישה חרדית.

פונה למגזר ולא למפלגה

"הרי ברור לכל שכל היעד של החוק הזה הוא לייצר מצג שווא חוקתי, לפיו יש כביכול סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצה״ל. כל זה נועד רק כדי להצדיק אי גיוס של הציבור החרדי והמשך מימון הטבות כלפיו, כמובן גם עבור מי שלא באמת לומד", מאשים אילוז את הציונות הדתית בכניעה של הליכוד לחרדים.

כשגולשים ברשת העירו לו שהוא חבר בתנועה שמכרה את כל הערכים עבור החרדים בשביל שלמות הקואליציה, הוא השיב תשובה מתחמקת: "אני לא חושב שהסתרתי לאורך כל הדרך את דעתי (ואת הכאב שלי) בנושא זה. פשוט כאן אני מדבר על דרכנו כאנשים ציונים דתיים (המגזר, לא המפלגת) ולכן הרלוונטיות של המפלגה שלקחה לעצמה את השם של המגזר"