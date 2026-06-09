כתב אישום: העביר מידע על נפילות טילים ב'שאגת הארי'

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ניסן אביב (39) מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב, לאחר שמסר מידע על מיקומי נפילות טילים במהלך מבצע 'שאגת הארי'

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום נגד ניסן אביב (39) מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב, לאחר שמסר מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד טל סלגניק מפרקליטות מחוז תל אביב, בסוף שנת 2025 יצר אביב קשר, באמצעות קבוצת היכרויות בפייסבוק, עם פרופיל בשם "אליזבט בראון", ושיתף אותה בפרטים על חייו. במסגרת הקשר הציעה "אליזבט" לקשר אותו עם חבר שלה, שיוכל לסייע לו, ואמרה כי אותו חבר ייצור עמו קשר.

כעבור כחודש וחצי פנה אל אביב בטלגרם סוכן חוץ וביקש ממנו להעביר סרטון שבו הוא מציג את עצמו, מציין את מקום מגוריו ומתאר את מצבו הרפואי, בתמורה לתשלום כספי. לאחר שאביב ביצע את המבוקש, הועבר לו תשלום של כ-20 דולר לארנק דיגיטלי, ונאמר לו: "אל תגיד את זה לאף אחד".

בהמשך שאל אותו הסוכן אם הוא מעוניין להרוויח סכומי כסף נוספים. לאחר שהשיב בחיוב, מסר אביב בחודשים פברואר עד אפריל השנה, ותוך כדי מבצע "שאגת הארי", מידע על מיקומי נפילות טילים, מצב החירום בישראל ופגיעה בתשתיות, וקיבל תשלום בתמורה לכך.

על פי כתב האישום, אביב עשה זאת בידיעה כי הוא מצוי בקשר עם סוכן חוץ העוין את ישראל, וכי המידע שהוא מוסר עלול להיות לתועלת האויב.