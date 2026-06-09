האקדמיה ללשון: עדכון חשוב לציבור

האקדמיה ללשון העברית מודיעה על התקדמות משמעותית בהשבת המערכות הדיגיטליות שלה לפעילות, זאת לאחר שאתרי המוסד הלאומי נפלו קורבן למתקפת סייבר ממוקדת של גורם עוין.

לאחר מאמצים טכנולוגיים ממושכים, אתר הבית המרכזי של האקדמיה שב לפעול באופן מלא, ובתוכו גם היישומים הפופולריים והשימושיים ביותר עבור הציבור הרחב, בהם מדור "דף המילה" ולוחות הנטייה הדקדוקיים.

מפעל המילון ההיסטורי שוב זמין

הבוקר (שלישי) מעדכנים באקדמיה על צעד נוסף בדרך להתאוששות מהמתקפה הגדולה. אתר "מאגרים" המפורסם, המהווה את תשתית המחקר המרכזית של מפעל המילון ההיסטורי של הלשון העברית, חזר לפעילות מלאה ונגיש מחדש לגולשים.

"אנו שמחים לעדכן כי גם אתר 'מאגרים' חזר לפעילות, ואנחנו חוזרים ומפרסמים את תשתיות המחקר של מפעל המילון ההיסטורי", נמסר בהודעה רשמית מטעם האקדמיה.

המאמצים להשבת שאר המערכות נמשכים

למרות ההצלחה בהחזרת שני העוגנים הדיגיטליים המרכזיים של המוסד, באקדמיה מבהירים כי אירוע הסייבר טרם הסתיים לחלוטין ברמה הטכנית, וכי ישנם עדיין מספר שירותים שנמצאים בשלבי תיקון.

"כמה יישומים אחרים עדיין אינם זמינים, ואנחנו פועלים להחזרת כל המערכות לתפקוד מלא בהקדם האפשרי", הסבירו באקדמיה ללשון, וחתמו בפנייה לגולשים הנאמנים: "תודה על הסבלנות". אנשי מערכות המידע ממשיכים לעבוד סביב השעון כדי לחסום פרצות אבטחה נוספות ולהבטיח חזרה בטוחה של כלל השירותים לציבור.