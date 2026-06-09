מיקי זוהר ברמז עבה: "בקרוב כולם יבינו מה ישראל קיבלה"

שר התרבות מיקי זוהר מתייחס לדיווחים על קרע בין נתניהו לטראמפ, ומשגר רמז עבה: "בקרוב כולם יבינו מה ישראל מקבלת"

על רקע הדיווחים השונים על חילוקי דעות מול הממשל האמריקאי בנוגע לאופי התקיפות באיראן, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (הליכוד), מעניק הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של שיחות הטלפון בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בשיחה שקיים הבוקר עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית 'שבע תשע' ברדיו 103fm, הסביר זוהר כי מאחורי כל הסכמה או היענות ישראלית לבקשות הבית הלבן, עומד אינטרס ביטחוני ומדיני מובהק שתורם לעיצוב האזור מחדש.

"עיצבנו משוואה ברורה מול איראן"

תחילה התייחס השר זוהר להישגים המבצעיים של התקופה האחרונה ולשינוי מאזן הכוחות האסטרטגי מול טהרן, במיוחד בכל הנוגע לחופש הפעולה הצבאי בלבנון.

"יצרנו משוואה מאוד ברורה מול איראן", קבע חבר הקבינט. "הם מבינים שהם לא יכולים למנוע מאיתנו לתקוף את חיזבאללה. בנחישות ובתבונה, אנחנו ממשיכים לעצב את המזרח התיכון כפי שצריך".

זה לא עובד בסגנון "יס סר"

בהמשך הראיון דחה זוהר בתוקף את הטענות לפיהן נתניהו מבטל את עמדותיו בפני הנשיא האמריקאי, והדגיש כי הריבונות והשיקול הישראלי נותרים תמיד בראש סדר העדיפויות.

"אך ורק ראש הממשלה מקבל את ההחלטות", הבהיר השר. "גם אם נתניהו מסכים עם עמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים לטובת מדינת ישראל. נתניהו לא מסכים רק כי טראמפ ביקש, הוא מסכים אם זה טוב לישראל. אתם חושבים שנתניהו מנהל משא ומתן בטלפון עם טראמפ והוא אומר לו לא לתקוף באיראן ונתניהו אומר 'יס סר'? זה לא עובד ככה. בכל החלטה שנתניהו קיבל, יצא מזה משהו לישראל".

"הציבור יבין בעוד זמן לא ארוך"

לדברי זוהר, שיתוף הפעולה וההתגמשות הישראלית בנקודות מסוימות מול וושינגטון נושאים פירות משמעותיים ביותר, שחלקם הגדול עדיין חסוי מפני הציבור הרחב בשל רגישותם.

"אני אומר בוודאות, יש הרבה דברים שהציבור לא יודע, שישראל מקבלת מארצות הברית כתוצאה מההסכמות שנתניהו מגיע אליהן עם טראמפ", סיכם זוהר ושלח רמז עבה לקראת הבאות: "בעוד זמן לא ארוך, כולם יבינו מה ישראל מקבלת מארה"ב".