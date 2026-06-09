בהלה בשידור באולפני כאן 11: פיצוץ ושברי זכוכיות. צפו

במהלך דיווח של הכתבת המדינית גילי כהן, נשמע פיצוץ באולפן כאן 11 ואחריו רעש של זכוכיות מתנפצות

תקרית מפתיעה ומבהילה התרחשה אמש (שני) באולפני תאגיד השידור הציבורי 'כאן', בעיצומו של השידור החי בתוכניתה של המגישה הבכירה איילה חסון, והצליחה להקפיץ לרגע את היושבים באולפן ואת הצופים בבית.

בזמן שהפרשנית המדינית, גילי כהן, מסרה דיווח ליושבי האולפן, נשמע לפתע ברקע רעש חזק ועוצמתי של זכוכית מתנפצת. הרעש היה כה חזק, עד שכהן נאלצה להפסיק את הדיווח המדיני שלה באמצע המשפט, ולהסתובב לאחור בבהלה כדי להבין מה התרחש.

מצלמה התרסקה באמצע השידור של אילה חסון בכאן. ככה זה נראה ונשמע pic.twitter.com/63qcKr1Zi9 — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) June 8, 2026

"נרגיע את הצופים"

המגישה איילה חסון שמרה על קור רוח, פנתה מיד אל הפרשנית המודאגת ושאלה: "מה קרה?". על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והאירועים האחרונים מול טהרן, מיהרה חסון להרגיע את היושבים באולפן ואת קהל הצופים בבית שנחשף לרעש המאיים בשידור ישיר, ואמרה בחיוך: "נרגיע את הצופים ונגיד שלא נפל טיל איראני באולפן".

בדיקה קצרה באולפן העלתה כי לא מדובר באירוע ביטחוני, אלא בתקלה טכנית חריגה: אחד הרובוטים המכניים המיוחדים שמחזיקים את מצלמות האולפן קרס במפתיע. כתוצאה מהנפילה, מסך הטלפרומפטר (צג הקריאה של המגישים) המורכב מזכוכית נשבר לחלוטין, וכל רצפת האולפן התמלאה ברסיסי זכוכית. למרבה המזל, האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא נפגעים, והשידור נמשך כסדרו לאחר רגע הבהלה המשותף.