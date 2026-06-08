בעקבות הנחיות פיקוד העורף: משרד החינוך בעדכון חשוב

משרד החינוך מודיע הערב (שני) כי בהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, הלימודים יחודשו מחר (שלישי) בכלל מוסדות החינוך ברחבי הארץ.

החזרה לבתי הספר ולגנים תתקיים באופן מלא, פרונטלי ובמסגרות החינוך כסדרם, וזאת לאחר יממה מתוחה של למידה מרחוק ושיבושים בעקבות ההסלמה הביטחונית. המהלך הנוכחי עולה בקנה אחד עם המדיניות שהציג היום שר החינוך יואב קיש, ולפיה יש לפעול לחזרה מהירה ככל הניתן ללמידה פרונטלית בתוך מוסדות החינוך, ברגע שהתנאים הביטחוניים מאפשרים זאת.

החרגות ביישובי הצפון וקו העימות

לצד החזרה הגורפת לשגרה במרכז ובדרום, באזורי קו העימות ובמספר יישובים בצפון הארץ הלימודים יתחדשו תחת מגבלות מיגון קפדניות.

ביישובים אלו – בהם אור הגנוז, ספסופה, מירון, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמעיא, בית ג'אן ושדה אליעזר – נקבע כי ניתן לקיים פעילות חינוכית אך ורק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות הנדרש באותו מרחב.

אין בגרויות השבוע: המועדים החדשים יפורסמו בקרוב

בכל הנוגע לשכבות הבוגרות ולבחינות הבגרות, במשרד החינוך מבהירים כי לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי. בהתאם למדיניות שקבע השר קיש במטרה להפחית את הלחץ על התלמידים, תלמידי ישראל לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות.

במשרד הרגיעו את התלמידים וההורים המודאגים ומסרו כי משרד החינוך יפרסם בימים הקרובים הודעה מסודרת ומפורטת, אשר תכלול את מועדי הבחינות המעודכנים ואת מתווה ההיבחנות החדש בכל אחד ממקצועות הלימוד.