מסתמן: אלו המקומות בהם ייערכו מחר לימודים

אחרי יממה דרמטית במהלכה בוטלו כלל הפעילויות במערכת החינוך, מסתמן כי מחר תחל חזרה ללימודים בחלק מהאזורים

לאחר יממה מתוחה במיוחד ורוויית אירועים ביטחוניים רב-זירתיים, נראה כי בישראל נערכים לחזרה הדרגתית לשגרה: במערכת הביטחון ממליצים בשעות אלו להסיר את מרבית מגבלות ההתגוננות שהוטלו על הציבור על ידי פיקוד העורף.

ההמלצה מגיעה בתום הערכת מצב מקיפה שנערכה בעקבות יממה סוערת, שכללה תקיפות נרחבות של חיל האוויר בדאחייה שבביירות ובשטח איראן, לצד מטחי ירי תגובה ששיגרו האיראנים לעבר יישובי קו העימות, אצבע הגליל ועד לאזור השרון.

הסרת המגבלות מהבוקר

על פי המסתמן בשלב זה, ההקלות המשמעותיות צפויות להיכנס לתוקפן החל מהשעה 06:00 בבוקר. במסגרת המדיניות החדשה, יבוטלו באופן גורף כלל הגבלות פיקוד העורף במרבית חלקי הארץ, בכלל זה באזורי המרכז והשרון שעברו לילה מתוח.

האזור היחיד שבו יוחרגו ההקלות ויושרו בו המגבלות הקפדניות הנוכחיות הוא יישובי קו העימות הסמוכים לגבול, שם רמת הדריכות והאיום עדיין נותרות גבוהות.

ממתינים לאור ירוק מהממשלה

למרות ההסכמה הרחבה בקרב גורמי המקצוע בצה"ל ובמערכת הביטחון כי ניתן להקל על אזרחי ישראל, המהלך טרם אושר סופית.

בפיקוד העורף מדגישים כי יישום ההמלצות הלכה למעשה והפצתן הרשמית לציבור ממתינים לאישור סופי ומצד הדרג המדיני, שצפוי לקבל את ההחלטה בשעות הקרובות בהתאם להתפתחויות בשטח. הציבור הרחב מתבקש להמשיך ולגלות ערנות ולהישמע להנחישות הרשמיות עד להודעה חדשה.