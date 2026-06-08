שלמה פילבר: "הערפל מתחיל להתפזר"

איש התקשורת והאנליסט, שלמה פילבר, מנסה לפזר את הערפל סביב האירועים הדרמטיים של ה-24 שעות האחרונות. הכותרות המפוצצות הותירו את הציבור בישראל ובעולם עם סימני שאלה רבים: האם התקיפה בדאחיה הייתה מיותרת או שמדובר במלכודת מתוכננת לאיראנים? האם הדיווחים על שיחות הצעקות בין המנהיגים משקפים משבר אמיתי או הצגה מתוקשרת?

בפוסט מנתח ומעלה תזה מרתקת על מה שמתרחש מאחורי הקלעים של משולש היחסים בין ירושלים, וושינגטון וטהרן, תוהה פילבר האם המערכת הפוליטית והמדינית מתנהלת כמו בתוכנית הסאטירה הישראלית "פולישוק", או שמדובר בגרסה משוכללת במיוחד של דרמת המזימות המדינית "בית הקלפים".

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מיסקלקולציה או תחבולה? תקיפה מיותרת בדאחיה או מלכודת לאיראנים? שיחת צעקות או הצגה מתוקשרת? תיאום או משבר?



אחרי 24 שעות של כותרות מפוצצות, הערפל מתחיל קצת להתפזר, והשאלה האמיתית שצריכה להישאל היא: האם אנחנו עדים ל"פולישוק" – או לגרסה משוכללת במיוחד של "בית הקלפים"?



האם יכול… — Shlomo Filber / שלמה פילבר (@filbers) June 8, 2026

התרגיל לשבירת המשוואה האיראנית

במרכז הניתוח של פילבר עומדת השאלה האם ה"משבר" החריף שנראה על פני השטח בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוא בפועל מהלך הונאה אסטרטגי.

במשך חודשים ארוכים ניסתה איראן לכפות משוואה אזורית ברורה: הפסקת אש באיראן פירושה אוטומטית הפסקת אש בלבנון, במטרה לייצר מטריית הגנה חסינה עבור שלוחתה המרכזית – חיזבאללה. פילבר מעלה את האפשרות כי המהלכים האחרונים, כולל התקיפה בעיתוי הנוכחי, הם הדרך של נתניהו לנתק את הזיקה הזו בכוח ולאפשר לישראל חופש פעולה בלבנון.

מי הפרוקסי של מי?

פילבר מציג את המורכבות ביחסי הכוחות החדשים ומעלה שתי תהיות מנוגדות לגבי המניעים של המנהיגים: "מצד אחד, זה נראה לפעמים כאילו ישראל היא הפרוקסי של טראמפ ללחוץ על איראן. מצד שני, האם נתניהו הוא זה שגורר כאן את האזור ואת טראמפ לסבב מהיר, כדי להבהיר לבית הלבן שהבלגה רק תיתן לאיראנים ווטו על ההסכמים שהאמריקאים עצמם מקדמים בלבנון?".

גם התנהלותו של הנשיא האמריקאי, שבחר ללכת לישון בזמן חילופי המהלומות, מקבלת פרשנות אחרת אצל פילבר: "כשטראמפ אומר לאיראנים יריתם מספיק אבל הולך לישון, ואיש לא מעיר אותו להגיד לו שישראל חוגגת בשמי טהרן כל הלילה – האם זה ביטוי לכעס, או תרגיל מתואם שנועד לתת לישראל מרחב תמרון?".

חופש פעולה בלבנון, מו"מ בוושינגטון

היעד הסופי של המהלך המשותף, לפי התזה הזו, עשוי לשרת את שני הצדדים: לאפשר לטראמפ לחזור בקרוב לשולחן המשא ומתן מול איראן כשהוא מגיע מעמדת כוח מוחלטת, בזמן שישראל מקבלת יד חופשית לפעול בלבנון מבלי שהדבר יפוצץ את ההסכמים האזוריים הרגישים במצרי הורמוז.

"במשחק הלחצים המרובע הזה – איראן, חיזבאללה, ארה"ב וישראל – מי החוליה החלשה שתסדק ראשונה?", מסכם פילבר, ומותיר את הגולשים עם חומר למחשבה: "והאם התשובה כבר מונחת לנו מול העיניים, אם רק נדע לקרוא את המפה נכון?".