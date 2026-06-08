השכל מגבה את טלי גוטליב: "שימוש ציני ואכיפה סלקטיבית"

סגנית שר החוץ שרן השכל התארחה בתכנית "כיפות ברזל" ושוחחה עם נתנאל איזק על המערכה מול איראן, היחסים האישיים בין רה"מ נתניהו לנשיא טראמפ, והסערות הפוליטיות מבית - מחוק הגיוס ועד הסרת חסינותה של טלי גוטליב. על עתידה הפוליטי היא מצהירה: "אהיה במפלגת ימין שתשרת את הציבור שמרגיש שאין לו בית פוליטי"

ביום סוער במיוחד בזירה הפוליטית והמדינית, הגיעה סגנית שר החוץ שרן השכל (תקווה חדשה) לאולפן "סרוגים" לראיון פתוח על הזירה המדינית במלחמה עם איראן, על הסרת החסינות לטלי גוטליב וגם על העתיד הפוליטי שלה.

שרן השכל בראיון לכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

השכל התייחסה תחילה למשוואה האסטרטגית מול איראן ושלוחותיה, והדגישה את החשיבות של הפרדת הזירות בין לבנון לטהרן.

המערכה מול איראן ולבנון: "מנטרלים את הכוח האיראני"

בפתח דבריה התייחסה השכל לניסיונות של איראן להכתיב את המציאות בלבנון: "יש אינטרס לאיראן לחבר בין שתי הזירות... עצם העובדה שישראל ולבנון מנהלות משא ומתן ישיר ביחד פוגע בכוח של איראן". לדבריה, ישראל הצליחה ליצור הפרדה ברורה: "ברגע שאנחנו הפרדנו את הזירות האשמה קודם כל נופלת על חיזבאללה... ונותנת את הלגיטימיות לממשלת לבנון לשבת למשא ומתן ביחד איתנו".

היא הוסיפה כי המסר האמריקאי והישראלי ברור: "תקיפה של חיזבאללה את ישראל תיענה בפגיעה בדאחייה... המקור האסטרטגי בעצם של חיזבאללה זה לא לתקוף את לבנון זה לתקוף את חיזבאללה".

השכל מציינת כי איראן עצמה נמצאת בלחץ אדיר: "המשטר האיראני הפנאטי הזה הוא לא בוחל באמצעים... אבל בסופו של דבר איראן נמצאת במקום מאוד מאוד קשה... יש מלחמות קשות פנימיות עד כדי ניסיונות התפטרות של בכירים". מלבד הלחץ הכלכלי, היא חושפת פרט נוסף: "יש משבר מים מאוד חריף באיראן... במצב שמנתקים מים, מנתקים חשמל... הם נמצאים על הקצה".

היחסים עם הבית הלבן: "חברות שבה המחסומים יורדים"

בתשובה לשאלת המנחה נתנאל איזק על הטענות ל"שליטה" של טראמפ בישראל, השכל מבהירה את טיב היחסים בין המנהיגים: "הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו הם ידידים טובים וקרובים. אין ידידות כזו בין מנהיגים היום... הם משוחחים בטלפון כל יום, לפעמים מספר פעמים ביום, שיחות ארוכות".

היא מדגישה כי הקרבה הזו מאפשרת שיח פתוח ולא פורמלי: "כשאתה בחברות כזו קרובה, אתה גם מרשה לעצמך לדבר כמו חבר. המחסומים יורדים. זה לא שיחה דיפלומטית, פורמלית... ברור שאין מחסום וברור שהם מדברים כחברים ואף אחד לא מכתיב לשניהם מה לומר". עם זאת, היא מודה כי ישנם גם רגעי מחלוקת: "לפעמים גם השיחות יותר קשות כי לא תמיד מסכימים על הכל ומנסים לשכנע אחד את השני... והם לא יעשו את זה על גבי התקשורת".

בנוגע למגעים בלבנון, השכל מגבה את נתניהו: "כשהנשיא טראמפ אומר, 'בוא שנייה ננסה למצות, תן עוד צ'אנס אחד לממשלת לבנון'... אז כן, לפעמים הוא מצליח לשכנע את ראש הממשלה וזה בסדר. ראש הממשלה צריך לעשות את מה שטוב עבור מדינת ישראל בלי אגו".

חוק הגיוס והמחאות: "הסתה ישירה של ההנהגה החרדית"

השכל לא חסכה בביקורת על חוק הגיוס המקודם ועל ההתפרעויות הקיצוניות: "החוק הזה הוא חוק רע... קודם כל עבור ביטחון מדינת ישראל כי צה"ל בא ואומר באופן ברור אם אין לי את כוח האדם הלוחם אני לא יודע למלא את כל המשימות". היא התייחסה בכאב לעומס על המילואימניקים: "אנשים שחוזרים מסבב חמישי כבר סבב שישי זה הזוי... לא יכול להיות שיהיו אנשים מנגד שייצאו... להרוס את המדינה, לעצור בה מסילות רכבת".

על פורעי החוק מהפלגים הקיצוניים אמרה: "זו הסתה ישירה וניסיון המרדה של אנשים בתוך ההנהגה החרדית... אלה שפורצים, שמחריבים, שעולים על פסי רכבת, הם יכולים לשרת כלוחמים... שצה"ל יבוא, יקח אותם מיד מטעם המעצר ויגייס אותם". היא אף מתחה ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה: "אני חושבת שזה נכון להפנות אצבע מאשימה ליועמ"שית שלא קבעה את גבולות הגזרה שהיו מאוד ברורים לפני כן... ופתחה את הפרצה הזו".

חסינות טלי גוטליב: "שימוש ציני ואכיפה סלקטיבית"

בנושא הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, השכל מביעה עמדה עקרונית מפתיעה: "אני לא מסכימה עם טלי גוטליב על הרבה מאוד דברים. אנחנו רבות גם לא מעט בצעקות במליאה. אבל אני חושבת שכן יש פה איפה ואיפה... יש פה בחירה סלקטיבית ושימוש ציני בכלים חשובים שהופכים אותם לכלים פוליטיים".

היא הוסיפה כי הפגיעה בחסינות היא צעד מסוכן: "חסינותם של חברי כנסת נמצאת שם כדי שנוכל לעשות את המלאכה... אם אתה פוגע בחסינות אתה צריך לחשוב... 100 פעמים על ההשלכות של איך זה ישפיע בעתיד". היא השוותה זאת למקרים אחרים שבהם בג"ץ הגן על חסינות ח"כים גם במקרים קיצוניים יותר.

האופק הפוליטי: "10 מנדטים שמחפשים בית"

לסיום, כשנשאלה על עתידה הפוליטי בצל הדיבורים על בחירות קרבות, השכל הצהירה: "אני יכולה להבטיח לך שאני אהיה במפלגת ימין שתשרת את הציבור שתורם הכי הרבה עבור מדינת ישראל". היא הסבירה מדוע לא תשוב לביתה הישן: "סירבתי לחזור לליכוד כי אני מרגישה שאני לא יכולה לייצג את הציבור שלי מתוך הליכוד".

לדבריה, ישנו פלח שוק פוליטי משמעותי שממתין למנהיגות: "יש כמעט 10 מנדטים של אנשים נעדרי בית פוליטי כמוני בימין שמאמינים בריבונות... שמאמינים בתורת ישראל שמאמינים בהכרעה בשדה הקרב שמאמינים בכלכלה בשוק חופשי... המון ליכודניקים שנעדרי בית פוליטי ואני אומרת לך... אני אהיה במקום שבו אני אצליח לייצג אותם".