פורר לסרוגים: "טלי גוטליב חצתה קו אדום"

ח"כ עודד פורר מישראל ביתנו מותח בראיון לסרוגים ביקורת חריפה על ניהול המערכה מול איראן ולבנון, מסביר מדוע תכנית "חיל הטילים" של ליברמן הייתה משנה את פני המלחמה, ומתייחס לנהירה של בני הציונות הדתית למפלגתו: "הם הבינו שהממשלה הזו משרתת אג'נדה של השתמטות"

במסגרת התכנית "כיפות ברזל" בסרוגים, התארח ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) לשיחה על המצב הביטחוני המתוח, חוק הגיוס, הסרת החסינות של טלי גוטליב, והנהירה של הסרוגים למפלגה של ליברמן.

פורר, המשמש כחבר בוועדת הכנסת, הציג עמדה נצית ובלתי מתפשרת בנוגע לצורך בתגובה ישראלית עוצמתית מול ציר הרשע האיראני.

עודד פורר בראיון לכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

"להטביע את האי חרג' בטילים"

בפתח הראיון התייחס פורר לסבבי הלחימה החוזרים ונשנים מול איראן ושלוחותיה. לדבריו, המדיניות הנוכחית של הממשלה היא המשך ישיר של "מדיניות הסבבים" שננקטה בעבר מול עזה, וכי הגיע הזמן לשינוי אסטרטגי.

ח"כ עודד פורר: "הגיע השלב לעבור ממדיניות של מלחמת התשה להכראה. מדינת ישראל צריכה לנצל כל הזדמנות כדי להוביל להכראה. אני הייתי מצפה אחרי הירי האיראני שמדינת ישראל תגיב בעוצמה כל כך חזקה, באופן כזה שאיראן לא תוכל להרשות לעצמה בכלל להשיב אש.

נכון היה לתקוף את האי חרג', מקור ייצור האנרגיה המרכזי של איראן. זה היה פוגע משמעותית בייצור, ולצערי הם ירו טילים, אנחנו הרינו קצת, הם ירו קצת וחוזר חלילה".

פורר הוסיף כי הניסיון לשמור על תגובה "פרופורציונלית" רק גובה מחיר כבד יותר מישראל: "כל פעם שאנחנו נותנים תקיפה מוגבלת, תקיפה פרופורציונלית, אנחנו משלמים מחיר. אני חושב שהגיע הזמן לתקיפה לא פרופורציונלית". לדבריו, היעד חייב להיות פגיעה אנושה שתערער את יציבות המשטר: "היינו צריכים להטביע בטילים את האי חרג', להוביל למצב שבו האיראנים לא יכולים לייצא כלום... מה שמוביל להכרעת המשטר ולא לעוד סבב ועוד סבב".

"בכל גזרה מקבלים חצי החלטה. אנחנו עדיין ממשיכים לתדלק את חמאס"

כשנשאל על המצב בחזיתות אחרות, כמו לבנון ועזה, הצביע פורר על חוסר בקו אסטרטגי ברור מצד הממשלה. הוא מותח ביקורת על כך שבזמן לחימה, ישראל מאפשרת את המשך קיומו של האויב.

ח"כ עודד פורר: "בכל גזרה אתה יכול לראות שמדינת ישראל מקבלת חצי החלטה. ברצועת עזה, נכנסנו צבאית אבל ממשיכים לתדלק את החמאס. אנחנו ממשיכים להכניס את משאיות הסיוע, שאנחנו יודעים שמתדלקות את חמאס ומהוות 90% מההכנסה שלו. זה בסוף אנחנו, תוך כדי שאנחנו לכאורה אומרים שאנחנו רוצים לחסל את חמאס, אנחנו מתדלקים אותו ונותנים לו את הדרך להתקיים".

גם בזירה הצפונית, פורר רואה דפוס דומה של "הכלה" מסוכנת: "צריך להבין, הרי הכריזו על הפסקת אש ומאז נהרגו לנו חיילים, אזרחים רצים למקלטים, ילדים מתחבאים מתחת לשולחנות... פה מדינת ישראל חייבת לשרטט קווים ברורים. לצערי אנחנו שוב נגררים, מכילים, מבליגים, מגיבים בצורה כזאת שמובילה אותנו רק לסבב הבא ולא מכריעים".

"ההחלטה של נתניהו לבטל את חיל הטילים - טעות אסטרטגית"

אחד הנושאים הכואבים מבחינתו של פורר הוא ביטול תכניות הדגל שהוביל יו"ר מפלגתו, אביגדור ליברמן, בעת שכיהן כשר ביטחון. הוא טוען כי אילו תכניות אלו היו יוצאות אל הפועל, פני המערכה הנוכחית היו נראים אחרת לגמרי.

ח"כ עודד פורר: "כמה חבל שביטלו את התוכנית של ליברמן ל'חיל טילים' ברגע שהוא עזב את משרד הביטחון. כי עכשיו היינו יכולים פשוט ללחוץ על כפתור ולהטביע את האי חרג' בטילים, בלי לשלוח טייס אחד לשם, בלי לשלם מחירים. זה גם היה קורה תוך 10 דקות... זו הייתה יכולה להיות תגובה אוטומטית".

לדבריו, נתניהו ביטל לא רק את חיל הטילים אלא גם את תוכנית "מגן הצפון": "נתניהו ביטל את ההחלטה על חיל הטילים והשנייה היא ביטול תוכנית 'מגן הצפון'... שהייתה יכולה ליצור מצב שמאפשר ליישובי הצפון לחיות עם מיגון מינימלי. עד עכשיו לא הצליחה ממשלת ישראל להשלים את התוכנית הזו".

אני חסיד של חסינות אבל טלי גוטליב חצתה קו אדום

כחבר ועדת הכנסת, התייחס פורר לדיון על הסרת חסינותה של חה"כ טלי גוטליב בעקבות פרסומים ביטחוניים רגישים.

ח"כ עודד פורר: "היא לא התייחסה כלום ושום דבר כמעט לאשמה שבגינה רוצים להגיש נגדה כתב אישום, וזה בעצם הפרת חיסיון ושימוש לרעה בחסינות שלה מתוך רצון לחשוף מידע ביטחוני רגיש. אני חסיד גדול של חסינות חברי הכנסת... עד השלב של פגיעה בביטחון המדינה. זה משהו שמבחינתי הוא קו אדום".

הציונות הדתית וישראל ביתנו: "קידוש השם מול חילול השם"

לסיום, נשאל פורר על התמיכה הגוברת בקרב הציבור הדתי-לאומי במפלגת 'ישראל ביתנו'. פורר טוען כי הציבור הזה מרגיש נבגד על ידי המפלגות החרדיות והקואליציה הנוכחית, במיוחד סביב חוק הגיוס.

ח"כ עודד פורר: "השלוש וחצי שנים האלו הצליחו להסיר את המסכות. הרבה מאוד אנשים הבינו שהמדיניות אותה מקדמת הממשלה הזאת, בוודאי בנושא הגיוס, היא הפוכה ממדיניות ימין. הציונות הדתית מוכיחה יותר טוב מכל אחד אחר מה זה גם לשרת בצבא וגם לשמור תורה ומצוות.

הם היחידים שמראים ליהדות התורה ולכל אלה שמקדמים את ההשתמטות בשם התורה - עד כמה הם עושים חילול השם. מי שעושה את קידוש השם זה דווקא בני הציונות הדתית שגם משרתים וגם לומדים תורה במסירות נפש יוצאת דופן".

לדבריו, החיבור אינו חדש ומזכיר את הימים של הריצה המשותפת עם 'האיחוד הלאומי': "אני שמח שרבים מהם מוצאים את הבית שלהם אצלנו... רבים מבני הציונות הדתית הבינו עד כמה המפלגות שנמצאות היום בקואליציה הפכו להיות המשרתות של ש"ס ויהדות התורה, של אג'נדה קיצונית שבאה לפלג את עם ישראל במקום לאחד אותו".