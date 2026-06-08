״אפשר כבר לומר״: לפיד מתייחס לתקיפות באיראן

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס לסבב הנוסף של ישראל מול איראן ותקף את מדיניות הממשלה

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס כעת (שני) לסבב החדש של ישראל מול איראן ותקף את מדיניות הממשלה.

בדבריו הוא אמר: "במהלך כל המלחמה עם איראן, תמכתי במערכת הבטחון וגם בממשלה בכל הכוח. הקמתי חמ"ל הסברה בינלאומי שזכה למיליארדי צפיות, נתתי עשרות ראיונות לתקשורת הזרה שבהם הגנתי על ישראל.

תמכתי, מפני שהיו למלחמה מטרות איסטרטגיות ברורות: הפלת המשטר, חיסול תוכנית הגרעין, חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים. בנוסף האמנתי שיש חשיבות עצומה לכך שאנחנו נלחמים שכם אל שכם עם ארה"ב, כשותפים איסטרטגיים מלאים".

עוד הוסיף לפיד: "מאז אפריל 2024 אמרתי וחזרתי ואמרתי שישראל צריכה להפגיז את מתקני הנפט והאנרגיה האיראנים כדי למוטט את הכלכלה האיראנית. זו הדרך היעילה ביותר, אולי היחידה, להפיל את משטר האייאטולות.

בכל מה שקשור למלחמה הזו, הייתי מימין לממשלה, מהרגע הראשון העמדות שלי היו ניציות יותר מאלה של נתניהו. האיראנים צריכים לדעת שכל ירי על ישראל, ייתקל בתגובה קשה, כואבת, לא פרופורציונלית.

דווקא בגלל זה אני אומר: סבב הלחימה הנוכחי, לא משרת אף מטרה איסטרטגית של מדינת ישראל.

אני בעד כל תגובה שיש בה עוצמה ואפקטיביות, כמו שאמר אתמול בלילה נפתלי בנט, אנחנו נגד כל מדיניות של הכלה. אבל התגובה צריכה להיות יעילה, חדה ומעוגנת באיסטרטגיה שחותרת להכרעה".

לסיום הוסיף לפיד: "אחרי ההודעה האיראנית על הפסקת השיגורים אפשר כבר לומר שהמהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר, לא קידם את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, לא קידם את חיסול תוכנית הגרעין, לא מקדם את מיטוט החיזבאללה בלבנון, הוא לא היה מתואם עם האמריקאים ולא עם בעלי בריתנו במפרץ.

הממשלה שלחנ את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהיתה לכל זה שום מטרה איסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הבטחון.

אזרחי ישראל יכולים לשאת כמעט כל דבר. יש פה עם חזק, סבלני, עם יכולת עמידה נדירה, אבל אנחנו לא נתינים ולא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות? מהי המטרה? מהי התוצאה האופטימלית? מהם הסיכונים? מה תהליך קבלת ההחלטות?

הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין לה הסבר. הנהגה שאי אפשר לסמוך עליה, שפישלה ונכשלה בעזה, פישלה ונכשלה בלבנון, פישלה ונכשלה באיראן, מפשלת ונכשלת ביהודה ושומרון, רוצה שנסמוך עליה, בלי להסביר למה או בשביל מה".