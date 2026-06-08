סעדה: "אדאג שגלי בהרב-מיארה תמצא את עצמה במרתפי החקירה"

ח"כ משה סעדה מהליכוד מתייחס לדיון בכנסת על הסרת חסינותה של טלי גוטליב: "זה לא משפט, זה לא צדק, זו רדיפה". ליועמ"שית הוא מתכנן העמדה לדין בגלל שהיא במסע רדיפה אינסופי להקרסת ממשלת הימין. ועל המלחמה? "לפגוע באיראן במקום שהכי כואב – תשתיות, תשתיות, תשתיות"

ח"כ משה סעדה, התראיין בראיון 'אחד על אחד' במסגרת התוכנית "כיפות ברזל".

בשיחה עם נתנאל איזק, התייחס סעדה למלחמה הרב-זירתית, לאיום הגרעין האיראני, למשבר הגיוס אבל בעיקר לעימות החזיתי שלו מול היועמ"שית, וזאת על רקע הדיון בכנסת על הסרת החסינות של חברתו לסיעה טלי גוטליב.

ח"כ משה סעדה באולפן סרוגים

"לשבור את המשוואה: פגיעה בתשתיות ובדאחייה"

בתחילת הראיון הבהיר סעדה כי אין מדובר בעוד "סבב" לחימה, אלא בחלק ממערכה כוללת שבה איראן נמצאת בנקודת חולשה כלכלית עמוקה בשל המצור האמריקאי.

ח"כ משה סעדה: "מה שחשוב שהמכה של מדינת ישראל תהיה לא פרופורציונלית... איראן במצור, הכלכלה שלה משותקת. מהמקום הזה של התסכול הם מנסים לייצר פה ולמעשה לעשות איחוד של כל הזירות כולל לבנון. מה שישראל צריכה לעשות... לייצר מצב שזה חסר פרופורציות. לכן ישראל צריכה לעשות שני דברים: אחד לתקוף בדאחייה בעקבות התקיפה האיראנית, ודבר שני לפגוע באיראן במקום שהכי כואב – תשתיות, תשתיות, תשתיות".

סעדה התייחס גם להצעתו של השר סמוטריץ' לשטח בניינים בדאחייה בתגובה לכל תקיפה איראנית: "הכלל צריך להיות 'אמור מעט ועשה הרבה'... מדינת ישראל כרגע פועלת נכון היא לא מוכנה להכיל משוואה וצריך להמשיך".

"הסרטן והגרורות": המבט על טהרן

לדברי סעדה, המפתח לניצחון טמון בהבנה שאיראן היא מקור הבעיה, והשאר הם רק הכלים שלה. "יש סרטן ויש גרורות. הסרטן מזין את הגרורות שלו. יש איראן שזה הסרטן והגרורות שזה חיזבאללה וחמאס שמקבלים כסף וחיים בזכות איראן... האירוע המרכזי והמשמעותי זה איראן..."

" הגיעה השעה שראש הממשלה יחד עם טראמפ, כנף אל כנף, צריכים לחדש את המתקפה וצריך להקריס את איראן. המצור פלוס מתקפה מסיבית על התשתיות פלוס הרצון של העם שנמאס לו מהמשטר הרדיקלי הזה... השילוב של שלושת הדברים יביא לקריסה".

בנוגע לעם האיראני, הוסיף סעדה: "המשטר הזה קורס לתוך עצמו. תחשוב שהיום אין להם לא מים, לא חשמל, לא אנרגיה ואיראן היא מעצמת אנרגיה... האזרח הקטן יודע שהכתובת זה המשטר הרצחני הרדיקלי שגם רצח את בני משפחתו וגם לא נותן לו את החיים".

חוק הגיוס: "לא שירתת – לא קיבלת"

בנושא הבוער של חוק הגיוס, סעדה אינו חוסך בביקורת על המצב הקיים ומציע מודל של תמריצים והעדפה מתקנת למשרתים.

ח"כ משה סעדה: "חוק הגיוס שהיה כרגע הוא לא היה חוק טוב. אז בעיניי זה שהוא לא התקדם זה דווקא דבר של ברכה. התפיסה חייבת להשתנות... הצעת חוק שלי, ואני אומר לך בממשלה הבאה היא תעבור: 'לא שירתת – לא קיבלת'. וביחס לכולם – ערבים, חרדים, דתיים לאומיים... אני רוצה שאותם משרתים, אותם לוחמים, יהיו ראשונים במכרזים, ראשונים בשירות המדינה, ראשונים בקבלה לאוניברסיטאות... המצב שקורה היום שהם מנסים ליצור מרץ באמצעות מעצרים לא באמת עוזר, לא מגייס אף אחד, רק מגדיל את רגשות השנאה ואת הפילוג".

המתקפה על מערכת המשפט: "גלי בהרב-מיארה היא עבריינית"

סעדה, שהגיע מהמערכת כסגן ראש מח"ש, תקף בחריפות יוצאת דופן את היועצת המשפטית לממשלה ואת פרקליט המדינה על רקע הניסיון להסיר את חסינותה של ח"כ טלי גוטליב.

"זה חלק ממסע רדיפה אינסופית... שלאחרונה ראינו את הסיפורים האלה עם קובי יעקובי, רומן גופמן, דוד זיני, אבישי מועלם, א' מהשב"כ וטלי גוטליב. ובראש לראשונים - ראש הממשלה בנימין נתניהו.

סעדה השווה בין היחס לגוטליב ליחס לחברי כנסת מהצד השני של המפה: "בנוגע לחסינות... חבר כנסת עזמי בשארה, תמך בחיזבאללה והגישו נגדו כתב אישום על תמיכה בארגון טרור... בג"ץ קבע שיש לו חסינות... וכנגד מי הגישו כתב אישום (בגין הדלפה של חומר שפורסם כבר בחו"ל)? רק טלי גוטליב...

כמה כתבי אישום הוגשו נגד הדלפת מידע סודי? אפס. זה לא משפט, זה לא צדק, זו רדיפה. גלי היא עבריינית, היא מחפשת אנשי ימין, היא רוצה להקריס את הממשלה הזאת. ואני אומר לכם, אותה עבריינית שהעלילה עלילת דם על 'כוח 100' תמצא את עצמה במרתפי החקירה, לשם היא שייכת...

השבוע אני אחוקק את 'חוק מח"ש' – חוק שלוקח לה את המיליציה מהפרקליטות... תהיה מח"ש עצמאית שתחקור שוטרים שסרחו, אנשי שב"כ שסרחו ופרקליטים שסרחו. הראשונה שתיחקר זאת היא".

מנהיגות נתניהו: "הראשון לזהות"

לסיום, התייחס סעדה למה שהוא כינה תפקידו ההיסטורי של בנימין נתניהו אל מול האיום הקיומי.

"נתניהו מנהיג באמת אחד בדורו. אני חושב שבהיסטוריה הוא ייזכר בספרי ההיסטוריה כאחד האנשים שהגנו על עם ישראל... בגלל האיום האיראני. כולם לגלגו לראש הממשלה כשהוא דיבר על זה, והיום כולם מבינים כמה הוא צדק... הוא הראשון לזהות והראשון לשנות".