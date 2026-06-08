איראן מכריזה על הפסקת השיגורים לעבר ישראל

אחרי יממה של ירי, צבא איראן מודיע על הפסקת התקיפות לעבר ישראל - אך איימו כי "במקרה של המשך הפשעים והפרעות, כולל בדרום לבנון, יינקטו פעולות חמורות וחזקות יותר"

חזרה להפסקת האש? בצבא איראן הודיעו כעת (שני) על הפסקת השיגורים לעבר ישראל. עם זאת, נאמר כי במידה וישראל תמשיך במתקפות - כולל בדרום לבנון - הצבא יגיב בעוצמה גדולה יותר.

"עקבות הפשעים והפרעות של המשטר האכזרי הציוני בדרום לבנון ובאזור דחיה, שנתמכו על ידי אמריקה הפושעת, הכוחות המזוינים העוצמתיים של הרפובליקה האסלאמית של איראן, בתמיכה באוכלוסייה המדוכאת של לבנון, נתנו תגובה כואבת למשטר זה" נאמר בהודעת הצבא האיראני. "זו תגובה שהמשטר הציוני המזויף ותומכיו חייבים ללמוד ממנה לקח".

"על כן, מוכרז הפסקת פעולות הכוחות המזוינים" הובהר. עם זאת, נאמר כי "אנו מדגישים כי במקרה של המשך הפשעים והפרעות, כולל בדרום לבנון, יינקטו פעולות חמורות וחזקות יותר מאשר בעבר".

מאתמול בערב שוגרו כ-30 טילים בליסטיים לעבר ישראל - תחילה לאזור הצפון אתמול בערב והבוקר, ובהמשך גם לעבר המרכז. במקביל, החות'ים מתימן שיגרו שני טילים לעבר ישראל, שיורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית.

ההודעה האיראנית מגיעה זמן קצר אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי "שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית. המגעים הסופיים במשא ומתן על 'שלום' מתקדמים, כל עוד בורות או טיפשות לא יעמדו בדרכם. המצור יישאר בתקף במלוא העוצמה וההשפעה, עד שיושג 'הסכם סופי'. הדברים צפויים להתקדם במהירות".



