טראמפ טוען: ישראל ואיראן רוצים להגיע להפסקת אש מיידית

אחרי שקרא לישראל ואיראן "להפסיק את הירי", כעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי ישראל ואיראן "מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית"

הזעם האמריקני נמשך: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס שוב להסלמה וחידוש המלחמה בין ישראל ואיראן, טען היום (שני) כי "שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים להגיע להפסקת אש מיידית!".

"המגעים הסופיים במשא ומתן על 'שלום' מתקדמים, כל עוד בורות או טיפשות לא יעמדו בדרכם" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "המצור יישאר בתקף במלוא העוצמה וההשפעה, עד שיושג 'הסכם סופי'".

בסיכום דבריו טראמפ טען כי "הדברים צפויים להתקדם במהירות". את הציוץ סיים במשפט שהפך לסימן היכר של הנשיא האמריקני: "תודה על תשומת הלב שלכם לנושא זה".

דבריו של טראמפ על הרצון להפסקת אש מגיעים פחות משעה אחרי שהוא כתב כי "ישראל ואיראן חייבות להפסיק את ה'ירי' באופן מיידי". כזכור, כבר אתמול בערב טראמפ הביע את חוסר שביעות רצונו מחידוש הלחימה, כשהגיב לאירוע באופן מפויס במיוחד. בדבריו לרשת פוקס ניוז טראמפ הזמין את האיראנים לשוב אל שולחן המשא ומתן למרות המטחים הבלתי פוסקים על ישראל: "אני מציע לאיראן - יריתם מספיק, זה מספיק. עכשיו תחזרו לשולחן הדיונים".

במקביל טראמפ רמז לאחריות ישראלית באירוע, כאשר הודיע כי "אני כועס על התקיפה בביירות, לא היה תיאום" זאת למרות שבישראל טוענים שהיה תיאום מלא לפני התקיפה אמש בדאחייה. בהמשך טראמפ אמר כי הוא "ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ויגיד לו לא לתקוף בשטח איראן".