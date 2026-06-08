אחרי חידוש המלחמה: האיחוד האירופי אישר סנקציות על איראן

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה על הטלת סנקציות נגד איראן בעקבות "האיומים על הסחר הימי" הנובעים מסגירת מיצרי הורמוז.

על רקע חידוש התקיפות נגד ישראל: שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה היום (שני) על אישור סנקציות נגד איראן וגופים איראניים, זאת בעקבות "האיומים על הסחר הימי" הנובעים מסגירת מיצרי הורמוז.

"איראן מהווה סכנה לתעבורה הימים הבינלאומית" אמרה קאלאס. "זו הפעם הראשונה שבה סנקציות על פגיעה בחופש הניווט יוטלו על איראן. ארה"ב ואיראן חייבות להגיע לפתרון דיפלומטי לסכסוך, על מנת לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז".

עוד התייחסה להסלמה וחידוש התקיפות של איראן על ישראל, כשהבהירה כי "המזרח התיכון לא צריך הסלמה נוספת. כל הצדדים חייבים לחזור לשולחן משא ומתן".