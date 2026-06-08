בעקבות התקיפות מאיראן: עדכון חשוב על שבוע הספר

הדוכנים בתל אביב ובירושלים כבר מוכנים, אך פתיחת חגיגות המאה נדחית; המארגנים: "מקיימים הערכות מצב, לא מוותרים על הספרים"

אירוע התרבות הגדול של השנה נתקל במכשול בלתי צפוי: התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל הודיעה כי ירידי שבוע הספר העברי, שהיו אמורים להיפתח מחר (שלישי) בתל אביב ובירושלים, לא יפתחו כמתוכנן בשל המצב הביטחוני הרגיש.

הדחייה כואבת במיוחד השנה, שכן שבוע הספר מציין חגיגת יובל של 100 שנים להיווסדו. בהתאחדות הדגישו כי על אף שדוכני הספרים כבר הוקמו ועומדים מוכנים לקליטת רבבות המבקרים, שלומם של האזרחים קודם לכל.

עם זאת, המארגנים מבהירים כי לא מדובר בביטול סופי אלא בדחייה, ומצהירים בנחישות: "לא מוותרים על הספרים". נכון לרגע זה, מתקיימות הערכות מצב שוטפות מול הרשויות המוסמכות ופיקוד העורף. הירידים ערוכים לצאת לדרך ולפתוח את שעריהם לקהל הרחב מיד כשהמצב הביטחוני יאפשר זאת ויתקבלו האישורים הנדרשים.