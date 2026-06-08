בעקבות המצב הביטחוני: ההטבה החינמית שיקבלו התלמידים

המציאות הביטחונית המורכבת וכורח השהייה הממושכת של ילדים ובני נוער בבתים, מדגישים יותר מתמיד את הצורך במסגרת יציבה, בעשייה משמעותית ובתחושת ביטחון.

כדי לסייע לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך לשמור על רצף לימודי, שגרה בריאה וחוסן נפשי, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) יוצא ביוזמה מיוחדת ופותח את מגוון אתריו וסביבות הלמידה הדיגיטליות שלו לציבור הרחב – ללא כל עלות.

במסגרת זו, פלטפורמות מובילות כמו "אופק" ו"כותר" זמינות כעת לכולם. התלמידים יוכלו ליהנות מחומרי לימוד איכותיים, משחקים אינטראקטיביים וספרים דיגיטליים במגוון תחומי דעת. בין התוכניות המוכרות שיפתחו: "קסם וחברים" ו"עולמות" (שפה ועברית), MY WAY (אנגלית), "פלא טבע" (מדעים) ו"שבילים חדשים" (מתמטיקה).

במקביל למענה לתלמידים, מטח מעמידה לרשות צוותי החינוך מערך ליווי ותמיכה מקצועי הכולל הדרכות וקורסים מקוונים למורים ולמנהלים. בנוסף, יונגשו תכנים רגשיים-חברתיים ייעודיים, אשר פותחו במטרה לחזק את החוסן האישי של הילדים, להעניק להם תחושת ביטחון ולסייע בהתמודדות עם חוסר הוודאות.