שימו לב: חברת אל על בהודעה חשובה לטסים

אל על

אל על צילום: (צילום: תומר נויברג\פלאש 90)

עד ה-13 ביוני: ברקע ההסלמה הביטחונית, חברת אל על פנתה היום בהודעה חשובה ללקוחותיה

חברת אל על הודיעה הבוקר (שני) על מדיניות מסחרית מקלה עבור נוסעים המחזיקים בכרטיסי טיסה לטיסות המיועדות להמריא עד 13 ביוני 2026 (כולל), זאת על רקע המצב הביטחוני.

לפי הודעת החברה, הנוסעים יוכלו לבחור בין שתי חלופות: הנפקת שובר זיכוי לשימוש עתידי או שינוי מועד הטיסה ללא דמי שינוי.

באל על מציינים כי שינוי טיסה לאותו יעד עד 13 ביוני (כולל) יתאפשר ללא דמי שינוי וללא תשלום הפרשי מחיר, בכפוף לזמינות באותה מחלקת שירות. שינוי טיסה למועד מאוחר יותר יתאפשר גם הוא ללא דמי שינוי, אך עשוי להיות כרוך בתשלום הפרשי מחיר, ככל שקיימים.

נזכיר כי בשעה זו נתב"ג עדיין פתוח, אך בפיקוד העורף דורשי להגביל את מספר השוהים בו ל-2,500 טסים.