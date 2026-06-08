בעקבות המלחמה: ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור

המוסד לביטוח לאומי יוצא הבוקר (שני) בהודעה מרגיעה ומבשר כי למרות המצב הביטחוני המורכב, הרצף השירותי נשמר במלואו וההליכים הבירוקרטיים החיוניים לא ייעצרו או יידחו.

על פי הודעה רשמית של הביטוח הלאומי, בהתאם להערכות המצב המעודכנות ועל פי הנחיות פיקוד העורף, כלל סניפי המוסד ימשיכו להעניק שירות רציף לציבור הרחב.

אין עיכובים בקבלת הקהל

החשש המרכזי של אזרחים רבים בתקופות חירום נוגע לעיכובים פוטנציאליים באישור קצבאות, מענקים או תביעות רפואיות. בביטוח הלאומי מבהירים כי המערכת ערוכה לעבוד באופן מלא, ומזמינים את הציבור להגיע לתורים שנקבעו מראש ללא חשש.

"אזרחים יקרים שימו לב, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, קבלת קהל והוועדות הרפואיות מתקיימות כרגיל", נמסר בהודעה הרשמית, המדגישה את המחויבות לשמירה על זכויות התושבים גם בעת הזו.

"אנחנו כאן בשבילכם"

במוסד לביטוח לאומי קוראים לציבור להמשיך ולהתעדכן בערוצים הרשמיים במידה ויחולו שינויים נקודתיים בהתאם להתפתחויות הביטחוניות. "אנו נמשיך לעדכן אתכם באופן שוטף באתר הביטוח הלאומי ובערוצי הסושיאל שלנו", ציינו.

לסיום, בחרו בביטוח הלאומי להעביר מסר של תמיכה וחיזוק לציבור ומסרו: "שמרו על עצמכם והישמעו להנחיות, אנחנו כאן בשבילכם".