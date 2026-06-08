על מה ולמה בעלמה

בלב השדות המוריקים של מושב תפרח בחבל הבשור ממוקמת עגלת הקפה עלמה. אבל זה לא רק עגלת קפה.

אלו הם למעשה שלוש עגלות קפה שבכל אחת מהם במרחב הפתוח ניתן לבחור משהו אחר. בפינה אחת משקאות מכל הסוגים כולל דברים שפחות מוכרים בציבור כמו למשל תה מצ'ה.

בפינה אחרת קרואסונים עוגות כריכים מיוחדים ולצידו של המקום הזה עגלה נוספת שם גם מייצרים את המנות המיוחדות הפסטה הרביולי כמובן את מנת עלמה.

מי היא עלמה

מי היא עלמה אתם שואלים ? היא ביתו של השף מוטי שאהבת חייו היא המטבח האפייה וכל מה שביניהם. לצידו של מוטי אביו שעזב את בית שמש כדי לגור ליד ילדיו וביחד שני הילדים מוטי כשף ונועם מכינים בטוב טעם כריכים מעולים משקאות מיוחדים, עוגות ושאר מאפים והכל בכשרות מהדרין.

לשבת לקחת ובעיקר ליהנות ממה שיש למקום הזה להציע. כמה דקות מאופקים, מנתיבות ומהמרחבים הפתוחים של צפון הנגב.

חוויה של בית קפה איכותי וכשר מהדרין. הקסם של בוקר איטלקי מוקפד, עם חומרי גלם איכותיים, נראות וטעמים בלתי נשכחים כשכל הזמנה נארזת בקפידה, מתוך מחשבה על הפרטים הקטנים – כדי שתקבלו חוויה שלמה, גם בבית. אוכל איטלקי-ישראלי- ארוחות בוקר, קינוחים, מאפים, פסטות, פיצות. וכמובן הכול עבודת יד מהטאבון עם כשרות מהדרין.