איראן מאשימה את ארה"ב: "לא ניתן להפריד בינה לבין ישראל"

דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאאי, האשים את ארה"ב באחריות ל"הפרת הפסקת האש": "לא ניתן להפריד בין הפעולות שלה לאלו של ישראל".

שעות אחרי התקיפות האיראניות וחידוש הלחימה, דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאאי, האשים את ארה"ב וישראל ב"הפרת הפסקת האש". בדבריו תקף את ארה"ב, מכיוון שלטענתו ישראל לא הייתה פועלת באיראן בלי תמיכה אמריקנית.

"הכיבוש הישראלי אינו יכול לפתוח במתקפה נגד איראן ללא תיאום עם ארה"ב" טען בקאאי. "ארה"ב עומדת מאחורי כל פעולות התוקפנות המתרחשות, ואחראית להפרת הפסקת האש ולמתיחות באזור".

עוד טען כי "ארה"ב פועלת באופן לא עקבי, ומערערת את המאמצים הדיפלומטיים. לא ניתן להפריד בין הפעולות שלה לאלו של ישראל".