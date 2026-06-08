לאחר בדיקות: הפגיעה בשומרון - מטיל איראני, ולא משבר יירוט

אחרי בדיקת נסיבות הפגיעה בבתים בשומרון, גורמי הביטחון עדכנו כי מדובר בפגיעה של טיל איראני - ולא בשבר יירוט כפי שנבחן בתחילה. יוסי דגן: "האירוע הזה הסתיים בנס גדול, אך הוא ממחיש את הצורך הדחוף בחיזוק המיגון ביישובים"

לאחר שבשעות האחרונות נבדקו נסיבות הפגיעה בשכונת המגורים ביישוב בשומרון, גורמי הביטחון עדכנו כעת (שני) כי מדובר בפגיעה של טיל איראני ולא בשבר יירוט כפי שנבחן תחילה.

כזכור, הטיל פגע בשטח היישוב, בעומק השומרון, וגרם לנזק לארבעה בתים. למרבה המזל לא היו נפגעים בגוף, והאירוע הסתיים בנס.

במועצת שומרון אמרו כי הפגיעה התרחשה בשכונה שבה אין מיגון מספק לתושבים. בשכונה קיימת מיגונית אחת בלבד, המרוחקת מחלק גדול מהבתים, ותושבים רבים נאלצו לרוץ אליה בזמן קצר מאוד.

בית שניזוק בשומרון (דוברות מד"א)

"העובדה שמתברר כעת שמדובר בטיל איראני ולא בשבר יירוט רק מחדדת את גודל הנס. טיל איראני פגע ביישוב בעומק השומרון, בלב שכונת מגורים, ויכול היה להסתיים באסון כבד" אמר ראש המועצה יוסי דגן. "השומרון הוא קו היירוט של מדינת ישראל, ובמקרה הזה גם קו הפגיעה. אנחנו נמשיך ללוות את המשפחות שנפגעו ולסייע להן ככל שיידרש. לצד זאת, המדינה חייבת להשלים את פערי המיגון ביישובים ולהוסיף מיגוניות כדי להציל חיים".

רעות בן גיגי, תושבת היישוב שביתה נפגע מההדף, סיפרה: "זה היה מפחיד מאוד. רצתי למיגונית עם התינוק בידיים יחד עם בעלי ושני הילדים שלנו. הנפילה הגיעה ממש קרוב להתראה. אנחנו הספקנו להגיע, אבל חלק מהשכנים שלנו לא הספיקו. רק אחרי שיצאנו מהמיגונית והבנו מה קרה, הבנו כמה היינו קרובים לאסון. אנחנו מבקשים שיוסיפו מיגוניות בשכונה כדי שכל משפחה תוכל להגיע למקום מוגן בזמן".