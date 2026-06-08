עיר ראשונה הודיעה על חזרה ללימודים

למרות הנחיות פיקוד העורף וחידוש הלחימה מול איראן, ראש עיר ראשון הודיע על חידוש הלימודים מחר

על רקע המתיחות הביטחונית והיערכות העורף ביממה האחרונה, בעיריית רמת גן משדרים מסר של הרגעה ומקדמים את חזרת מערכת החינוך המקומית לפעילות מלאה כבר ממחר.

על פי דיווח של כתב חדשות 12, דין פישר, ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, קיים הערכת מצב מיוחדת וגיבש החלטה לפיה העיר ערוכה ומוכנה לחזרת התלמידים אל ספסל הלימודים.

מעונות, גנים וכיתות א'-ג' חוזרים

בהודעה הרשמית והמפורטת שהפיץ ראש העירייה לתושבי רמת גן, נכתב כי העירייה כבר מתכווננת באופן מלא ללימודים מחר.

שאמה הכהן פירט את מתווה החזרה לשגרה וציין: "הלימודים במעונות, גני ילדים, כיתות א'-ג' צפויות לחזור מחר ברמת גן באופן מלא".

בסיום הודעתו ביקש ראש העירייה להרגיע את חששות ההורים והתושבים באשר להתפתחויות הביטחוניות האפשריות באזור המרכז, וכתב כי על פי הנתונים שבידיו, המגמה הנוכחית אינה מצביעה על החמרה: "ככל ולא תהיה הסלמה או צפי ממשי להסלמה", מערכת החינוך תמשיך לפעול כסדרה. בעירייה ממשיכים לעמוד בקשר רציף עם פיקוד העורף וגורמי הביטחון, ויעדכנו את הציבור בכל שינוי במידת הצורך.