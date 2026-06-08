בעקבות התקיפה הישראלית: איראן מפנה את המפעל הפטרוכימי

אחרי שישראל אישרה את התקיפה שכוונה למתקן, באיראן פינו את המפעל הפטרוכימי במאהשהר שנפגע בגל התקיפות השני

איראן הודיעה על פינוי מלא של המפעל הפטרוכימי במאהשהר, זאת בעקבות התקיפות הישראליות במתחם. כך דווח הבוקר (שני) ברשת רויטרס. במקביל, בסוכנות הידיעות "מהר" דווח כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במספר אזורים בעיר כרמאנשאה.

כאמור, מוקדם יותר הבוקר חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף מספר יעדים במפעל הפטרוכימי שבדרום מערב איראן. לפי הדיווחים, בתקיפות הישראליות עד כה בוצעו כ־15 תקיפות במסגרת גל פעולה אחד, כאשר בין האזורים שעליהם דווח נמנים טהראן, אספהאן, תבריז, כרמאנשאה, כרג' ואזורים נוספים במערב המדינה.

תקיפה באיראן. ללא קרדיט

לפי מקורות שונים בתקשורת האיראנית, חלק מרכזי מהתקיפות כוון נגד מערכות ההגנה האווירית של איראן, אשר שוקמו בחודשים האחרונים לאחר שנפגעו במהלך העימות הקודם מול ישראל. בדיווחים נוספים נטען כי הותקפו מטרות באזור נמל התעופה מהראבאד שבטהראן, וכן מחסן כטב"מים בבירה האיראנית.