בישראל מאשרים: תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן

בישראל מאשרים כי תקפו מפעל פטרוכימי באיראן ובכך מסמנים כי במערכה הקרובה גם מתקני אנרגיה ותשתיות יהיו חלק מהמטרות

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

תקיפה באיראן. ללא קרדיט

מוקדם יותר דווח כי בתקיפה הישראלית על איראן בוצעו כ־15 תקיפות במסגרת גל פעולה אחד, כאשר בין האזורים שעליהם דווח נמנים טהראן, אספהאן, תבריז, כרמאנשאה, כרג' ואזורים נוספים במערב המדינה.

לפי מקורות שונים בתקשורת האיראנית, חלק מרכזי מהתקיפות כוון נגד מערכות ההגנה האווירית של איראן, אשר שוקמו בחודשים האחרונים לאחר שנפגעו במהלך העימות הקודם מול ישראל.

בדיווחים נוספים נטען כי הותקפו מטרות באזור נמל התעופה מהראבאד שבטהראן, וכן מחסן כטב"מים בבירה האיראנית.