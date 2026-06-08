שימו לב לתאריך: תקיפת אירן נרמזת במגילת אסתר

בעיקר בזמן שישראל בצרה, יש לשאוב עידוד וחיזוק מהמקורות היהודיים, ובמקרה זה מהתנ"ך.

שימו לב לתאריך העברי המופיע בתמונה הבאה:

מגילת אסתר חוזה תקיפה באירן צילום: צילום מסך

הסבר לפסוק: סופרי המלך נקראו בחודש השלישי הוא חודש סיוון (כלומר החודש הנוכחי) בשלושה ועשרים בו(כלומר כ"ג בסיוון, התאריך היום), וכתבו את ציווי מרדכי באישור המלך שניתן ליהודים "להקהל ולעמוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אתם"(כלומר לתקוף).

על זה נאמר הפתגם בארמית "לית מילתא דלא רמיזי באורייתא"(אין דבר שנאמר/ קורה שלא רמוז בתורה), ולמרות שלא פורים עכשיו בעזרת השם תהיה ליהודים אורה ושמחה וששון ויקר והאיום האיראני יוסר לאלתר.



