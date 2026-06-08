בלי לטגן: הטריק הגאוני לארוחת בוקר משפחתית

בלי לעמוד מול הגז ובלי להפוך פנקייק אחד-אחד: השיטה הגאונית שתסדר לכם ארוחת בוקר משפחתית מפנקת במינימום מאמץ ואפס כלים מלוכלכים

נתקעתם היום בבית? מחפשים רגעים קטנים של שגרה, נחמה וביחד, המטבח הופך ללב הפועם של הבית. אבל למי יש כוח לעמוד בבוקר ולטגן פנקייק אחרי פנקייק בזמן שהילדים חסרי סבלנות?

בדיוק בשביל זה נולד הטרנד הבא, שמשנה לחלוטין את חוקי המשחק של ארוחת הבוקר: מאפה פנקייק משפחתי בתנור (Sheet Pan Pancake).

הרעיון פשוט בצורה גאונית: במקום לטגן, מערבבים בלילה מהירה, שופכים את הכל לתבנית תנור אחת גדולה, שולחים לאפייה – ותוך פחות מ-20 דקות יש לכם ארוחת בוקר חמה, מרשימה ומפנקת לכל המשפחה במינימום מאמץ ואפס כלים מלוכלכים.

המצרכים שאתם חייבים בארון (לתבנית תנור סטנדרטית):

היבשים: 2 כוסות קמח, 3 כפיות אבקת אפייה, 3 כפות סוכר וקורט מלח.

הרטובים: $1\frac{1}{2}$ כוסות חלב (או מים/חלב צמחי), 2 ביצים, 50 גרם חמאה מומסת (או 3 כפות שמן) וכפית תמצית וניל.

השדרוגים (מה שיש בבית): שוקולד צ'יפס, בננות, אוכמניות או קינמון.

שלבי ההכנה: מיומנות של דקה וחצי

ההכנה: מחממים תנור ל-180°C ומרפדים תבנית בנייר אפייה משומן קלות. הערבוב: מערבבים בקערה את היבשים, מוסיפים את הרטובים וטורפים רק עד לאיחוד. השוס הגדול: שופכים את כל הבלילה לתבנית. עכשיו, תנו לילדים לעצב את הארוחה שלהם: אפשר לחלק את התבנית ל"חצי-חצי" – צד אחד לחובבי השוקולד וצד שני לחובבי הפירות. האפייה: 15-20 דקות בתנור, עד שהמאפה קפיצי וזהוב.