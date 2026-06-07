"באופן ממוקד": צפו בתיעוד התקיפה הישראלית בדאחייה

שעות אחרי התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות, דובר צה"ל מפרסם כעת (ראשון) סרטון המציג את רגעי התקיפה הממוקדת, שלדבריהם כוונה נגד מפקדה בה פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה.

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התקיפה בדאחייה (צילום: דובר צה"ל)

"המפקדה שהותקפה שימשה את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון" נמסר. עוד נאמר כי "התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום (א'), ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר אזרחי מדינת ישראל.

בצה"ל הוסיפו וציינו כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

"ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לקדם מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל" הובהר בסיכום. "צה"ל לא יאפשר ירי לעבר אזרחים ויישובים בשטח הארץ, וימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צה"ל".



