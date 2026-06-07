נגמרה ההכלה: צה"ל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדאחייה בביירות

שעות אחרי יירוט הרקטות ששוגרו לעבר ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו לצה"ל לתקוף מפקדות מחבלים ברובע הדאחייה בביירות

הסוף להפסקת האש: כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (ראשון) על תקיפות ופיצוצים ברובע הדאחייה בביירות. לפי הדיווחים, התקיפות בוצעו באמצעות שלושה טילים, שכוונו לעבר שתי דירות ברובע הנחשב כמעוז של חיזבאללה.

רובע הדאחייה אחרי ההפצצה

דקות ספורות לאחר מכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כי "צה"ל תקף כעת מפקדות מחבלים ברובע הדאחייה בביירות, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל".



במקביל, ברשת "אל-חדת'" הסעודית דווח כי ישראל עדכנה מראש את ממשל טראמפ בארה"ב לפני התקיפה בבירת לבנון.

התקיפה הנוכחית בדאחייה מגיעה בהמשך לשיגור של שני רקטות מלבנון לעבר הצפון, אשר יורטו. דקות ספורות לפני ההודעה על התקיפה, הרמטכ"ל אייל זמיר חשף כי אישר תוכניות מבצעיות להמשך העמקת הפגיעה בארגון חיזבאללה בלבנון.

כזכור, בשבוע שעבר דווח על מתיחות בין ישראל לארה"ב בנוגע לתקיפות בלבנון, אחרי שארה"ב ככל הנראה בלמה תקיפה נרחבת של צה"ל ברובע הדאחייה בעקבות הלחץ מצד איראן.