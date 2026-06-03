דיווחים בלבנון: כטב"מ תקף אופנוע קילומטרים ספורים מהדאחייה

בצל האיומים: כלי התקשורת בלבנון דיווחו כעת (רביעי) כי כלי טיס בלתי מאויש ישראלי תקף אופנוע שנסע בכביש חלדה, הנמצא כחמישה קילומטרים דרומית לרובע הדאחייה בביירות.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו אמבולנסים שמגיעים לזירת התקיפה בכביש הראשי, כשעשן היתמר מהמקום. עם זאת, בשלב הזה ההערכה היא שלא מדובר בניסיון חיסול של יעד בכיר. בשלב זה לא ברור אם יש נפגעים מהתקיפה.

(צילום: מתוך הרשתות הערביות)

כאמור, הדיווחים על התקיפה הנוכחית מגיעה על רקע המתיחות בין ישראל לארה"ב בנוגע לתקיפות בלבנון, אחרי שארה"ב ככל הנראה בלמה תקיפה נרחבת של צה"ל ברובע הדאחייה בימים האחרונים. הבוקר בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי איים כי ארגון הטרור יתקוף את חיפה ותל אביב במידה וצה"ל יתקפו בדאחייה, הנחשב כמעוז חיזבאללה בביירות.

"האויב הישראלי חייב להבין שאם הוא יהיה מעוניין לחדש ולהרחיב את התוקפנות שלו ברובע הדאחייה, בביירות ובבקעת הלבנון, המשוואה תהיה שבתגובה לתקיפת רובע הדאחייה חיזבאללה תתקוף את חיפה ואת תל אביב" אמר קמאטי בראיון לערוץ "אל-ערבי" הקטארי. "עדיף שלא יכניסו את הדאחייה לכל משוואה, כי התגובה תהיה ירי לא רק לעבר היישובים בצפון, אלא לעבר מטרות עמוקות ומשמעותיות יותר".

לטענתו, "המשוואה של הדאחייה כנגד יישובים בצפון לא יכולה לעבור בשום אופן. לא ייתכן שיופסק הירי לעבר הצפון - בתמורה לכך שהדאחייה לא תותקף. מלכתחילה המערכה בעיצומה, והאופק פתוח. הודענו באופן רשמי לכל הגורמים הרלוונטיים שמדובר במשוואה כושלת ובלתי ניתנת ליישום מלכתחילה".