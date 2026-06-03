חיזבאללה באיום חסר תקדים: "נתקוף את חיפה ותל אביב"

בכיר חיזבאללה שלח איום חריג לעבר ישראל - כשטען כי אם ישראל תתקוף את רובע הדאחייה, ארגון הטרור יתקוף את חיפה ותל אביב

בדרך להסלמה? על רקע המתיחות הביטחונית והדרישות החדשות של חיזבאללה לגבי הפסקת האש, בכיר ארגון הטרור מחמוד קמאטי התייחס הבוקר (רביעי) למצב ושלח איום חריג לעבר ישראל - כשטען כי חיזבאללה יתקפו בחיפה ובתל אביב במידה וצה"ל יתקוף ברובע הדאחייה בביירות.

"האויב הישראלי חייב להבין שאם הוא יהיה מעוניין לחדש ולהרחיב את התוקפנות שלו ברובע הדאחייה, בביירות ובבקעת הלבנון, המשוואה תהיה שבתגובה לתקיפת רובע הדאחייה חיזבאללה תתקוף את חיפה ואת תל אביב" אמר קמאטי בראיון לערוץ "אל-ערבי" הקטארי. "עדיף שלא יכניסו את הדאחייה לכל משוואה, כי התגובה תהיה ירי לא רק לעבר היישובים בצפון, אלא לעבר מטרות עמוקות ומשמעותיות יותר".

לטענתו, "המשוואה של הדאחייה כנגד יישובים בצפון לא יכולה לעבור בשום אופן. לא ייתכן שיופסק הירי לעבר הצפון - בתמורה לכך שהדאחייה לא תותקף. מלכתחילה המערכה בעיצומה, והאופק פתוח. הודענו באופן רשמי לכל הגורמים הרלוונטיים שמדובר במשוואה כושלת ובלתי ניתנת ליישום מלכתחילה

כזכור, אמש דווח בערוץ אל ג'זירה כי חיזבאללה דורשים שהפסקת האש תכלול את כל שטח לבנון - כולל נסיגה של צה"ל מהאזורים בדרום לבנון. "לא אפשרי שהפסקת אש תרשה לישראל לנוע באופן חופשי בשטח לבנון, או תאפשר כל הפרה שלה מצידו" אמר בכיר בארגון הטרור. עוד נטען כי חיזבאללה "יקבע את עמדתו כלפי הפסקת האש בהתאם למחוייבות הישראלית כלפיה".