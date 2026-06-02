הקצין הבכיר חושף: מנענו מחיזבאללה לכבוש את הצפון

הקצין הבכיר חושף את הקטסטרופה שנמעה בצפון: "חיסלנו מעל 100 מחבלים"

מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה, חושף את ממדי האיום האסטרטגי שנמנע בעקבות פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון. בראיון מיוחד שמעניק המח"ט לאתר 'וואלה' לאחר כיבוש רכס הבופור המיתולוגי, הוא מתאר את תוכניות הפלישה האופרטיביות של ארגון הטרור שיצאו מתוך המתחם.

"יש באזור תשתית חיזבאללה גדולה הכוללת בסיסים, מחבלים, טילי נ"ט וירי שמופנה ליישובי הגליל", פירט אל"מ שמכה את המציאות שפגשו הלוחמים בשטח. לדבריו, המתחם ההררי השולט נועד לשמש כנקודת זינוק למתקפה נרחבת לעבר שטח ישראל: "חיזבאללה תכנן לפלוש מכאן לגליל עם גדודי רדואן שלמים. עצם השהייה שלנו כאן ניטרלה את הרצון הזה".

"בנו פה צבא טרור במשך שנים"

בדבריו התייחס מפקד החטיבה למחיר הכבד שגובים כוחות הצבא מארגון הטרור השיעי, הן בשלבי הלחימה העצימה והן במהלך השבועות האחרונים, ומציג מספרים חסרי תקדים של פגיעה פעילי הארגון.

"רק מאז הפסקת האש הרגנו למעלה מאלף פעילים, ועוד אלפים קודם לכן", הצהיר שמכה והדגיש את נחישות הכוחות להמשיך במשימת פירוק היכולות של האויב מעבר לגבול: "הארגון בנה פה צבא טרור במשך שנים, ועכשיו צריך לטפל בו".