אחרי התקיפה בדאחייה: איראן מאיימת גם על ארה"ב

אחרי האיומים על ישראל בעקבות התקיפה בדאחייה, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף שלח מסר מאיים גם לעבר ארה"ב

לא רק ישראל

לא רק ישראל

האיומים מאיראן נמשכים: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס הערב (ראשון) לתקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות - כשבדבריו שלח מסר מאיים דווקא לארה"ב.

"אנחנו לא נאחזים בהפסקת האש ולא מאמינים בדיאלוג" אמר קאליבאף. "ארה"ב הוכיחו עם המצור הימי והפרת ההסכמים בנוגע ללבנון שהם מבינים רק את שפת הכוח".

עוד הוסיף ואיים כי "המצור הימי נגד האומה האיראנית, ומתן האור הירוק של ארה"ב היום למשטר הציוני ,הופכים את הבסיסים והנכסים של ארה"ב והמשטר באזור למטרות לגיטימיות. ידיהם של הכוחותינו המזוינים שלנו חופשיות, כפי שהיו תמיד".



