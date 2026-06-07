"הביטו לשמים": איראן באיום דרמטי בעקבות התקיפה בדאחייה

דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני, איברהים רזאאי, הגיב היום (ראשון) לתקיפה הישראלית ברובע הדאחייה בביירות, כשבדבריו איים בתגובה קשה מצד טהרן.

"אנחנו נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדאחייה" כתב רזאאי ברשתות החברתיות. "יש לחנך את הכלב השוטה הזה ולהחזיר אותו למקומו".

את דבריו סיכם במסר מאיים לישראל: "הלילה, הביטו לשמיים ברחבי השטחים הכבושים".



כזכור, בשבועות האחרונים איראן איימה לשגר טילים לעבר ישראל אם צה"ל יתקוף בדאחייה, ואף דרשו מישראל לסגת לחלוטין מדרום לבנון כתנאי להמשך השיחות עם ארה"ב על הסכם לסיום המלחמה.

בישראל נערכים לתרחיש לפיו התקיפה בדאחייה תדחוף את איראן לחידוש המלחמה, ומבינים כי איראן מוכנה ללכת עד הסוף לצורך העיקרון של "איחוד הזירות" ועלולה לשגר טילים לעבר ישראל. עם זאת, ראוי לציין כי לפי שעה אין צפי לירי טילים בקרוב, אך הגזרה יכולה להשתנות ברגע - כפי שאמרו לפני מספר ימים בפיקוד העורף.