הטרלת בחירות? שני ניצחונות לקואליציה בוועדת הבחירות

השופט סולברג עוקץ: "איפה היו אז שומרי הסף?". צפו

השופט סולברג עוקץ: "איפה היו אז שומרי הסף?". צפו צילום: השופט סולברג (צילום: ערוץ הכנסת)

השופט סולברג דחה במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית שתי עתירות נגד הקואליציה, והטיל עלויות של אלפי שקלים על עורך הדין שהגיש אותן

לאחר שאותו עורך דין הגיש שתי עתירות רצופות נגד חברי הקואליציה בטענה לתעמולת בחירות אסורה, ונדחה, השופט סולברג העומד בראש ועדת הבחירות המרכזית הטיל עליו לשלם עלויות של אלפי שקלים לחברי הקואליציה נגדם עתר.

העותר, עו"ד ורו"ח ירון מאירי, קבל תחילה על 15 פרסומים באנגלית ברשתות החברתיות של משרד החוץ, שהביאו דברים בשם ראש הממשלה נתניהו או שיתפו מחשבונותיו הרשמיים. לטענתו, מדובר בתעמולת בחירות אסורה ובשימוש בנכסי ציבור. יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה את העתירה במלואה וקבע כי הפרסומים, המאושרים ע"י הדרג המקצועי, עוסקים בהסברה לקהל חוץ ולא נועדו להשפיע על הבוחר הישראלי. מאירי חויב בהוצאות בסך 7,500 ש"ח.

בעתירה השנייה קבל מאירי על סרטון טיקטוק של סגן השר אלמוג כהן, שהציג קטע משידור חי של דיון בבג"ץ בו נראה השופט עמית מורה להרחיקו מהאולם. השופט סולברג דחה גם עתירה זו, ופסק כי השימוש בשידור החי, הזמין לציבור כולו בחינם ובאופן שווה, אינו מהווה ניצול לרעה של נכסי ציבור או מעמד מיוחד. עוד ציין כי השימוש בסמלים היה אגבי. בשל הדחייה, חויב העותר ב-7,500 ש"ח נוספים עבור הוצאות המשיבים.