כ"ץ מספיד את הנרצח בפיגוע: "נפל תוך כדי מילוי שליחותו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הספיד את רס"ר חיים קלומיטי ז"ל, שנרצח בפיגוע הירי בשרון: "יצא להגן על אזרחי ישראל, חתר למגע באומץ לב מול המחבל בן העוולה, ונפל תוך כדי מילוי שליחותו להגנת המדינה ותושביה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הספיד את נפילתו של רס"ר (מיל') חיים קלומיטי ז"ל, שנרצח היום (ראשון) בפיגוע הירי בשרון. בדבריו שלח תנחומים לבני המשפחה, איחל החלמה מהירה ל-5 הפצועים מהפיגוע, והתחייב להמשיך לפעול נגד הטרור.

אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של רס"ר (מיל') חיים קלומיטי, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, חטיבת אפרים, שנרצח בפיגוע הטרור הקשה בצור נתן" אמר כ"ץ. "‏חיים ז"ל יצא להגן על אזרחי ישראל, חתר למגע באומץ לב מול המחבל בן העוולה שביצע את הפיגוע הרצחני, ונפל תוך כדי מילוי שליחותו להגנת המדינה ותושביה".

"‏מערכת הביטחון וזרועות הביטחון פועלות לילות כימים למיגור הטרור בכל הזירות, ונמשיך לרדוף את המחבלים ואת שולחיהם ולבוא עימם חשבון" התחייב. "‏הטרור לא ירתיע אותנו ולא ימנע מאיתנו להמשיך במאבק הנחוש להגנה על אזרחי ישראל".

בסיכום דבריו כ"ץ אמר כי "‏אני מאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, משתתף בצערה הכבד של המשפחה ומחבק אותה בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך".

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו של הלוחם רס״ר (במיל׳) חיים קלומיטי ז״ל, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, שנפל היום בפיגוע הטרור האכזרי. יחד עם רבש״ץ היישוב, שנפצע באורח קשה, חיים ז״ל חתר למגע והגן בגבורה על תושבי צור נתן מפני המחבל הנתעב שפתח במסע ירי רצחני".

"אני מאחל החלמה מהירה ושלמה לפצועינו בפיגוע ומחזק את כוחות הביטחון שפעלו בנחישות וחיסלו את המחבל" הוסיף. "אנו נמשיך להילחם בטרור ביד קשה בכל החזיתות".