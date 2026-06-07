הגרלה פרטית או הטרלה משפחתית

הזכייה האקראית מדי פעם בפעם של זוכה יחיד בהגרלות מפעל הפיס ובעיקר בלוטו היא מאורע משמח לכל הדעות, בעיקר למי שזכה. אבל אליה וקוץ בה: הזכייה בסכום כסף גדול שמועבר אחרי ניכוי מס לאדם אחד עלולה לערער משמעותית את חיי הזוכה (שלרוב מעדיף להישאר אלמוני אבל יש לא מעט שיודעים מיהו), ולסכסך אותו קשות עם עם הקרובים לו ביותר שבן רגע יהפכו קרובים מדי עד כדי לחץ פיזי לא מתון לשיתוף בהון.

הזכייה הבלתי צפויה עשויה גם לעורר מחדש קשרים עם חברים רחוקים שהמיליונר הטרי לא שמע מהם כלום מאז גן הילדים ופתאום נזכרים שהוא חייב להם עשרה שקלים שהלוו לו בשביל לשלם לגזלן בטיול השנתי בכיתה א’. עם הריבית דריבית זה מגיע למיליון שקלים היום לכל הפחות, ועוד לא דיברנו על פיצוי בשל עגמת נפש כי החזיר הצעיר אכל את כל הקרטיב לבד ולא הביא להם ביס.

רשות המסים בהודעה קריטית ששווה לכם הרבה כסף צילום: (צילום: שאטרסטוק)

כסף הוא שורש הרוע

מחקרים רבים שנערכו בעבר מוכיחים כי הסיבה השכיחה ביותר לסכסוכים משפחתיים היא כסף, או מחלוקת על ירושה בין ילדים. חכמים שידעו להפוך את פניני החכמה שלהם לדולרים יצרו פעם את משפט מגנט המקרר הידוע בעולם הקובע כי "כסף הוא שורש הרוע" אבל נדמה שלמי שמייצר מגנטים כאלה לא רע בכלל בחיים והוא יכול לצחוק כל הדרך אל הבנק.

אבל אלה שרבו בגלל כסף עם משפחתם וחבריהם, והגיעו חלילה עד לשלב הקיצוני של ניתוק כל הקשרים מסכימים בהחלט עם הקביעה הזאת. הם גם מודים בפני הפסיכולוגים שלוקחים לא מעט מהכסף שאין להם, שהיה עדיף שלא היו זוכים או שולחים את הטופס כי מאז במקום גן עדן בצורת בית החלומות הם בגיהינום בבית המשפט.

עורך דין הוצאה לפועל: מי הוא ומה תפקידו? צילום: צילום: pexels

שאלות משפטיות ועו"ד

החוק והצדק יכולים להוות עילה בפני עצמה למריבות שהחלו מזכיות בהגרלות. שותפים שהשקיעו בעסק על בסיס חוזה מתחלקים בהכנסות ובהוצאות ואין בכלל שאלה מדוע ולמה. לעומת זאת, שניים ששלחו טופס הגרלה במשותף כשהם משלימים כל אחד מחצית מהסכום השלם הנדרש ורשמו בגבו שהוא שלהם, הפכו בכך את חתיכת הנייר עם המספרים שהודפסו בחזיתה לחוזה מחייב שאם לא ישולם יחשב הדבר כהפרת חוק ועילה לתביעה כולל פיצויים?

האם ילד בוגר, שרשאי על פי חוק לשלוח טופס הגרלה בעצמו, אך בקמצנותו כי רבה שילם עליו בכספי הוריו זכאי לקחת את כל כספי הפרס לעצמו בלי לתת למי שהביאו אותו לעולם אפילו שקל? ואם יעשה כן החוצפן הצעיר, האם יוכלו ההורים לתבוע את כספם בחזרה או מחצית מכספי הזכייה?

שאלות קשות שכל עורך דין יכול להפוך לרווח לא פחות מרשים מהפרס הראשון בהגרלות הגדולות בצורת שכר טרחה של עבודה קשה במחשבה איך להוציא את מרשו ממלכודת הכסף שעלולה להרוס את משפחתו ולחסל את קשריו עם כל חבריו.

(כשירות חינמי למען הקוראים הסקרנים נציין שברמה העקרונית טופס הגרלה משותף עשוי להיחשב כחוזה מחייב בתנאי שחלים עליו הכללים המהותיים הבסיסיים של דיני חוזים, וכל אחד מהצדדים יכול להוכיח את ההסכמה העקרונית לשותפות כשגם הסכמות בע"פ או הודעות WHATSAPP בכתב או בהקלטה יכולות לשמש כהוכחה במקרים מסוימים).

בא בקלות והולך עוד יותר בקלות

נקודה אחרונה וחשובה שצריך להדגיש לכל משתתפי ההגרלות שמתפללים כל לילה לפני השינה שמחר הם יהפכו לזוכים המאושרים: ישנו זמר חכם ורב להיטים ושלום חנוך שמו שהכניס לשירו הנצחי המחכים והשנוי במחלוקת "מחכים למשיח" את השורה הבאה המעידה על גאוניותו בפיצוח שוק ההון הישראלי: “הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם". והנמשל ברור. זוכים רבים בהגרלות לא השכילו לנהל נכון את הכמות הפסיכית של שטרות כסף שהכתה בחשבונם כרעם ביום בהיר, ובתמימותם כי רבה האמינו שהכסף יישאר בכספת הבנק לתמיד. אוי, כמה שהם טעו.

לכן, חשוב להזכיר להורים ולגם לילדיהם להסתפק באופן שוטף במה שיש להם ובקשרים הטובים ביניהם. ואם ירצה השם, אז גם הזכייה הגדולה שתבוא יום אחד לא תקלקל חיים שלמים.