הנקודה האדומה: סמוטריץ', הגיע הזמן לעבור מהרשת למציאות!

הפגנה עם דרישה מול המציאות הקשה

הפגנה עם דרישה מול המציאות הקשה צילום: צילום אילוסטרציה AI

ההצרה של השר סמוטריץ' אחרי הפיגוע הקשה סמוך לכוכב יאיר הסעירה את הרשת, וגם הנקודה האדומה מתייחסת אליה ומבטיחה לנבחרים המבטיחים והמצייצים: נאמין לכם כשנראה את זה קורה ועד אז המנדטים שלכם לא מובטחים.

הנקודה האדומה כ"ב סיוון. אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"השר סמוטריץ’ הצהיר היום אחרי הפיגוע הקטלני בכוכב יאיר:

'הגיע הזמן שנסתכל למציאות בעיניים'.

תרשו לי לרגע להרכיב משקפי מציאות מדומה,

להסתכל לשר סמוטריץ’ בעיניים

ולהגיד את הדברים הבאים:

תגיד בצלאל, באיזה סרט אתה חי?

"E.T חבר מכוכב אחר" שקיבל פתאום טלפון מהסוקר שלו והחליט להגיד שזה הזמן להילחם בטרור?

ואולי "בצלאל פוטר", שמגלה יום אחד שהוא קוסם ויכול לחולל קסם שיחזיר את הזמן לאחור

ויחרים את כל הנשקים הלא חוקיים מהמחבלים לפני שיחליטו להשתמש בהם?

ומה זה האיום הספרותי הזה שמי שיחיה בריבונות המדינה סבבה ומי שלא דמו בראשו?

בינתיים הדם היחיד שנשפך היום זה של נרצח יהודי אחד,

ועוד חמישה פצועים שלא ידעו מאיפה הירי הזה בא להם.

אבל אתה סמוטריץ’, ובן גביר וכץ וכל אנשי המודיעין,

כולכם יודעים!

והגיע הזמן שתעשו משהו עם הידע הזה במקום להצהיר ש'צריך להסתכל למציאות בעיניים'.

בינתיים תסתכלו לבני משפחות נפגעי הטרור בעיניים ותגידו להם יפה סליחה מכל הלב,

על שאתם יודעים לדבר אחרי שמשהו קורה במקום לעשות דברים שימנעו את האסון הבא.

ממש כמו ההבטחות של הממשלה והראש שלה לתושבי הצפון

נאמין לכם כשנראה את זה קורה ועד אז המנדטים שלכם לא מובטחים.

אז תתחילו לא לישון בלילה בגלל מה שחשוב באמת כמו ביטחון אזרחי ישראל

ולא הסקר הבא שיתפרסם הערב ויגלה כמה סמוטריץ קרוב לאחוז החסימה מהצד הבלתי עביר.

נסיים בברכת הטוקבקיסטים לשר האוצר:

תתחיל לעבוד או תתפטר. והעיקר- תפסיק לבלבל את המוח!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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