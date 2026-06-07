"תתפטר או שתתחיל לעבוד" סמוטריץ' חוטף ברשת

הצהרתו של סמוטריץ' שמכהן כשר במשרד הביטחון בעקבות הפיגוע כוכב יעקב עוררה מהומה ברשת. גולשים תקפו את השר על השימוש בביטוי "הגיע הזמן" והזכירו לו את אחריותו האישית כחבר קבינט: "אתה בממשלה, מה אתה נותן לעצמך עצות? או שתתפטר או שתתחיל לעבוד"

ציוצו הלוחמני של יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בעקבות הפיגוע בלב השרון, עורר תוך דקות ספורות סערה רבת משתתפים ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר).



הצהרתו של השר בעקבות הפיגוע בכוכב יעקב כי "הגיע הזמן שנסתכל למציאות בעיניים" וכי מתרחשת "קריאת השכמה מדממת", נתקלה בגל תגובות נוקב, רובו ככולו מופנה כלפי כהונתו הממושכת של השר עצמו בממשלה ועל חוסר יכולתו לספק ביטחון אישי לאזרחים.

"מה אתה נותן לעצמך עצות?"

גולשים רבים הביעו תרעומת על כך שהשר מתנסח כאילו הוא נמצא בעמדת המבקר ולא בעמדת המבצע המחזיק ברסן השלטון. "אתה בממשלה שר אוצר ושר במשרד הביטחון, מה זה שאתה נותן לעצמך עצות?", תהה אחד המגיבים, בעוד גולש אחר הוסיף ומתח ביקורת על תרבות הציוצים: "שר בממשלה אמור לקדם מדיניות, לא לצייץ על חוסר שביעות הרצון שלו מהממשלה בה הוא יושב. האחריות על כל מה שקורה פה היא גם עליך. אז או שתתפטר או שתתחיל לעבוד".

גולשים נוספים האשימו את הממשלה הנוכחית בהבטחות שווא ואי-עמידה ביעדים: "מסתכלים למציאות בעיניים. אתה השר האחראי... אתה זה ש-3.5 שנים מבטיח ולא מקיים". מגיב אחר כתב בציניות: "בצלאל, אנחנו ממש מחכים שתהיה כבר חלק מהממשלה. אני בטוח שאז דברים יזוזו... קשקשן, אתה בלון אוויר חם ואפס במעשים".