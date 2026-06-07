אאוץ': יריב לוין בתגובה עוקצנית לשופטי בג"ץ

שר המשפטים יריב לוין, מסר כעת את תגובתו להחלטת בג"ץ המחייבת אותו לשתף פעולה עם הנשיא יצחק עמית

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב כעת (ראשון) להחלטת שופטי בג"ץ שמחייבת אותו לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

לוין כתב: "באופן נדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה".

נזכיר כי מוקדם יותר היום דיווחנו, כי בג"ץ קיבל את העתירות נגד שר המשפטים יריב לוין, ופסק כי עליו להפסיק את החרם על נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ולשתף עימו פעולה לצורך מינוי בכירים במערכת המשפט.

השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין ויחיאל כשר, קבעו כי טענתו של לוין כי עמית לא מונה כדין לתפקיד היא חסרת בסיס משפטי, וכי סירובו לשתף עימו פעולה פוגע קשות בתפקודה התקין של מערכת בתי המשפט.



לפי פסק הדין, "הפגמים אותם הציג שר המשפטים בניסיון לטעון כי המינוי של השופט עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון אינו תקף, הם למעשה תולדה של מחדליו מלבצע פעולות שהוא מחויב היה לעשות".

עוד נכתב כי "כך, תחילה, שר המשפטים ביקש למנוע את מינויו באמצעות סירובו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים למשך תקופה ארוכה. בהמשך לכך, ורק לאחר שניתן פסק דין אשר חייב את השר לכנס את הוועדה בכדי שתוכל לקיים הליך בחירה כמתחייב על פי חוק, התכנסה הוועדה (בישיבה ממנה נעדר השר), והצביעה על מינויו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון.

לאחר מכן, השר החליט שלא להגיע לטקס הצהרת האמונים של השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון, וגם סירב לחתום על כתב המינוי שלו (בניגוד לשופטים אחרים שמונו באותה ישיבה של הוועדה לבחירת שופטים). לבסוף, השר גם סירב לפרסם הודעה על דבר מינויו של הנשיא עמית ב'רשומות'".

בנוסף, השופטים מחייבים את לוין לשלם 30,000 ש״ח על הוצאות העותרת.