מנסור עבאס בתגובה ראשונה לפיגוע הרצחני

יו"ר מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, מגיב בחריפות לפיגוע הדריסה והדקירה שהתרחש הלילה בכוכב יאיר, ומפרסם הודעת גינוי חד-משמעית נגד הפגיעה באזרחים.

"אני מגנה בתוקף את הפיגוע בכוכב יאיר ואת הפגיעה באזרחים חפים מפשע", מסר עבאס בהתייחסות ראשונה לאירוע הקשה. יו"ר רע"מ ביקש להבהיר כי אין שום רקע או נסיבות שיכולים להכשיר מעשי טרור פליליים מסוג זה, והוסיף: "אין כל הצדקה לפגיעה בבני אדם או לשימוש באלימות מכל סיבה שהיא".

"החברה הערבית דוחה מעשים מסוג זה"

בדבריו ביקש עבאס להעביר מסר מרגיע ומבדל בשם הציבור הערבי בישראל, ולפיו מבצע הפיגוע אינו מייצג את הכלל, אשר מעוניין בשמירה על מרקם החיים המשותף בארץ.

"החברה הערבית בישראל דוחה מעשים מסוג זה", קבע חבר הכנסת והדגיש את השאיפות של הרוב המוחלט במגזר: "החברה פועלת למען חיים משותפים, כבוד הדדי וביטחון לכלל האזרחים".