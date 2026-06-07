סמוטריץ' על הפיגוע בשרון: "מי שיבחר בדרך הטרור - דמו בראשו"

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', פרסם בצהריים הודעה חריפה בעקבות הפיגוע שהתרחש הבוקר בלב השרון, וקרא לשינוי תפיסתי עמוק ויסודי בכל הנוגע לטיפול בפשיעה ובהקצנה הלאומנית.

"הגיע הזמן שנסתכל למציאות בעיניים", אמר השר סמוטריץ'. "מתחת לאף של כולנו צומחת ערוגת טרור מסוכנת וקיצונית שרוצה לחסל את מדינת ישראל. הפיגוע הנפשע הבוקר בלב השרון הוא קריאת השכמה מדממת לשינוי העמוק שצריך לקרות בקרב ערביי ישראל".

"טילי נ"ט ומטעני חבלה"

בדבריו התייחס שר האוצר להיקף אמצעי הלחימה הבלתי חוקיים המצויים בשטח, והגדיר את המצב כאיום אסטרטגי על עתיד המדינה: "מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים, כולל טילי נ״ט, מקלעי מאג ומטעני חבלה, לצד פשיעה משתוללת והקצנה לאומנית – הן סכנה קיומית. אם לא נעשה שם סדר, נמשיך להילחם את מלחמות האתמול ונחיה תחת איום תמידי".

סמוטריץ' חתם את הודעתו באולטימטום ברור ואמר: "המשוואה פשוטה: מי שמקבל את ריבונותה של המדינה – יחיה כאן בשלווה. מי שיבחר בדרך הטרור – דמו בראשו".