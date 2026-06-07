בעקבות השמועות: ביטוח לאומי בהודעה חשובה לציבור

ביטוח לאומי יוצא במתקפה חריפה ומספק צפירת הרגעה משמעותית למיליוני אזרחים בישראל, זאת בעקבות תדרוכי עיתונאים שקיים משרד האוצר במהלך סוף השבוע האחרון ובהם הועלתה אפשרות לקיצוץ נרחב בקצבאות השונות.

בהודעה רשמית ומיוחדת שמפרסם הביטוח הלאומי, מובהר כי הדיווחים שיצאו מאוצר אינם משקפים את המציאות. "למען הסר ספק, מה שפורסם – לא נכון!", נמסר מטעם הארגון.

"נמשיך לייצג את הציבור"

בביטוח הלאומי ביקשו להזכיר למשרד האוצר מי הסמכות הרשמית והחוקית לניהול ולחלוקת כספי הסיוע לאזרחים. "הביטוח הלאומי הוא הגוף שאמון על הנושא – גוף חי, מתפקד ומשלם קצבאות לאזרחי ישראל – וללא קיצוצים! בשוטף ובעת חירום", הבהירו בארגון בנחרצות.

נוכח החשש והדאגה שעוררו הפרסומים בקרב שכבות חלשות, נתמכי קצבאות ומשפחות רבות, פנו בביטוח הלאומי ישירות אל האזרחים בקריאה להפחית את מפלס החרדה.

"אנו קוראים לציבור לא להילחץ", לשון ההודעה, "ולדעת שהביטוח הלאומי ימשיך לייצג אותו לטובת המשך קבלת סיוע בעת הצורך – וכך יהיה".