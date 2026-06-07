היום ברחובות: הלוויית לוחם גבעתי סמל אהד יערי ז"ל

אהד יערי, לוחם חטיבת גבעתי בן ה-21 נהרג בדרום לבנון. הלווייתו תיערך היום בבית העלמין הצבאי בעיר מגוריו. אהד ז"ל, בנם של דוד ונעמה יערי מעמודי התווך של הקהילה ברחובות, הוא אחיינו של יהושוע שרמן ובן דודו של יהודה שמואל שרמן הי"ד שנרצח בפיגוע בשומרון לפני כשלושה חודשים

עיריית רחובות, הקהילה הדתית-לאומית ותושבי העיר כולה מתעטפים היום (ראשון) באבל כבד ומלווים את משפחת יערי בשעתה הקשה ביותר. הבשורה על מותו המצער של סמל אהד יערי, לוחם בן 21 בחטיבת גבעתי, הכתה בגלים בעיר מגוריו וברחבי מערכת הביטחון. אהד ז"ל נהרג במהלך פעילות מבצעית של החטיבה בדרום לבנון. נסיבות האירוע הטראגי עדיין נמצאות בבדיקה.



לאחר קבלת הממצאים הראשוניים וההודעה הרשמית, נקבע מועד הלווייתו של הלוחם. סמל אהד יערי ז"ל יובא למנוחות עולמים היום, יום ראשון, בשעה 15:00 בדיוק, בחלקה הצבאית של בית העלמין ברחובות.

חבריו של אהד, נציגי תנועות הנוער וחברי הקהילה הדתית-לאומית בעיר, לה שימשה משפחתו עוגן מרכזי לאורך השנים, נערכים להגעת המונים לחלקה הצבאית. ברשתות החברתיות ובוועדי השכונות בעיר יצאה קריאה חמה לתושבים להגיע בהמוניהם, להצטייד בדגלי ישראל ולעמוד לאורך צירי התנועה המובילים אל בית העלמין כדי לחלוק כבוד אחרון ללוחם שנפל בעת מילוי תפקידו, ולהפגין תמיכה וחיבוק קהילתי חם לבני המשפחה השבורים.

הרקע המשפחתי: דמויות מפתח בקהילה ושכול כפול ומצמרר

אהד ז"ל הוא בנם של דוד ונעמה יערי, המוכרים לכלל תושבי האזור כמעמודי התווך הבלתי מעורערים של הקהילה הדתית-לאומית ברחובות. המשפחה, המזוהה עם ערכי שילוב תורה ועבודה, ספגה עם מותו של אהד מכה שנייה וכואבת במיוחד בתוך פרק זמן קצר ביותר.

אהד הוא אחיינו של יהושוע שרמן, דמות ציבורית מוכרת ושותפו הפוליטי ארוך השנים של יו"ר הציונות הדתית. רק לפני כשלושה חודשים, המשפחה המורחבת כולה עמדה מעל קבר פתוח אחר, כאשר בן דודו של אהד – יהודה שמואל שרמן הי"ד – נרצח בפיגוע טרור קשה בחוות "שובה ישראל" הסמוכה ליישוב חומש שבצפון השומרון.