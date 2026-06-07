בניגוד להתעלמות ממתי כספי: נתניהו ספד לישי לוי

ראש הממשלה נתניהו פרסם בתוך שעתיים הודעת תנחומים בשמו (ובשם רעייתו שרה) על פטירתו של הזמר ישי לוי. עם זאת, עד כה נתניהו (ורעייתו שרה) לא ספדו למוזיקאי וליוצר מתי כספי שהעביר עליו ביקורת

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף לגל ההספדים והתגובות בעולם התרבות והפוליטיקה בעקבות פטירתו של הזמר ישי לוי, ופרסם הודעת אבל וניחומים מיוחדת בשמו ובשם רעייתו שרה.





בהודעתו, עמד ראש הממשלה על תרומתו המוזיקלית הייחודית של לוי ועל המנעד הרגשי יוצא הדופן שאפיין את יצירתו לאורך עשרות שנות הקריירה שלו. "רעייתי שרה ואני מביעים צער על פטירתו של האמן האהוב ישי לוי ז״ל", פתח נתניהו את דבריו. "ישי היה קול מיוחד במוזיקה הישראלית - קול של נשמה, שמחה, כאב ושל אהבת אדם".





נתניהו הדגיש בדבריו את היכולת הנדירה של לוי לשמש כגורם מאחד בחברה הישראלית ולחבר בין קבוצות שונות דרך שיריו, שהפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות המקומית. "ישי נגע בשיריו בלבבות של מיליוני ישראלים", כתב ראש הממשלה. "הוא חצה דורות, עדות ומגזרים, והפך לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו".





את דבריו חתם נתניהו בשליחת תנחומים רשמית מטעם המדינה כולה למעגלים הקרובים אליו ולקהל המעריצים הרחב שנותר כואב: "בשם אזרחי ישראל, אני שולח תנחומים למשפחתו, לאוהביו והמוני מעריציו. יהי זכרו ברוך".



מתי כספי: "קיבלתי איומים על חיי"





אלא שהודעת הניחומים המהירה של נתניהו לישי לוי הציתה מחדש כעס רב בקרב גולשים ואנשי תרבות ברשתות החברתיות. המבקרים מיהרו להזכיר כי עד היום הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נמנע באופן מופגן מלספוד באופן רשמי או לחלוק כבוד למוזיקאי והיוצר האגדי מתי כספי, שנחשב לאחד מעמודי התווך של התרבות העברית בעקבות הביקורת והמילים הקשות שהעביר על רה"מ.