המירוץ לאופיר נפתח: הסרטים החדשים של הקולנוע הישראלי

רובם עדיין לא הוקרנו לקהל הרחב, חלקם כבר זכו לחשיפה בפסטיבלים בינלאומיים, ואחרים יעשו את צעדיהם הראשונים בהקרנות לחברי האקדמיה. עם פרסום רשימת המתמודדים לפרסי אופיר 2026, זה הזמן להכיר את הסרטים שצפויים לעצב את השנה הקרובה בקולנוע הישראלי

עונת פרסי אופיר יצאה לדרך עם פרסום רשימת הסרטים העלילתיים שיתחרו השנה על הפרס היוקרתי ביותר של הקולנוע הישראלי. עבור רוב הצופים מדובר בשמות שעדיין אינם מוכרים. חלק מהסרטים טרם הוקרנו לקהל הרחב, אחרים הספיקו לבקר בפסטיבלים בארץ ובעולם, ורבים מהם יוצגו בשבועות הקרובים במסגרת הקרנות לחברי האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה בלבד, כחלק מתהליך הבחירה וההצבעה לקראת טקס הפרסים.



ארקדי דוכין, טיילור מלכוב, אליאו בן זאב ושי חי מתוך "התכשיט", סרטו החדש של יהודה גרובייס המתמודד השנה בפרסי אופיר צילום: דויד שפירו באדיבות: גרובייס הפקות

ובכל זאת, פרסום רשימת המתמודדים הוא הרבה יותר מסימון יריית הפתיחה של המרוץ לאופיר. למעשה, מדובר בהזדמנות הראשונה לקבל תמונת מצב רחבה של הקולנוע הישראלי בשנה הקרובה. זוהי הנקודה שבה מתחילים להיחשף הסרטים החדשים של כמה מהיוצרים הבולטים בארץ, לצד סרטי ביכורים מסקרנים וקולות חדשים שמבקשים לפרוץ קדימה. חלק מהסרטים כבר זכו לחשיפה בפסטיבלים בינלאומיים יוקרתיים, אחרים צפויים להמשיך לפסטיבל ירושלים הקרוב, ורבים מהם יפגשו לראשונה את הקהל הישראלי רק בחודשים הבאים.



"ליגה של גדולים" של יניב ברמן נמנה עם המתמודדים השנה בפרסי אופיר צילום: דונה חוא "באדיבות סרטי יונייטד קינג"

בין דרמות אישיות, סיפורים המבוססים על אירועים אמיתיים, סרטי תקופה, קומדיות מסחריות והפקות שאפתניות במיוחד, רשימת המתמודדים של השנה מציגה מגוון רחב של נושאים, סגנונות וקולות יצירתיים. גם אם רוב הסרטים עדיין רחוקים מהמסך הקרוב לביתכם, הרשימה הזו מספקת הצצה ראשונה ומסקרנת למה שמחכה לקולנוע הישראלי בשנה הקרובה – ואולי גם למועמד הישראלי הבא לאוסקר.



שרון אלכסנדר, זוכה פרס אופיר על "החיים על פי אגפא", מככב השנה ב"הרמן וקוק" צילום: שניר קציר

כעת מתחיל השלב המרכזי של התחרות. במהלך השבועות הקרובים יצפו חברי האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה בסרטים המתמודדים ויצביעו בקטגוריות השונות. לאחר סבב ההצבעה הראשון תיקבע רשימת המועמדים הסופית בכל קטגוריה, ובהמשך ייערך סבב הצבעה נוסף שבסיומו ייבחרו הזוכים בטקס פרסי אופיר. לאורך התקופה מתקיימות הקרנות מיוחדות בסינמטק ת"א, המאפשרות לחברי האקדמיה להיחשף לכל הסרטים המתמודדים לפני ההצבעה.

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לצד היוקרה המקומית והחשיפה התקשורתית, לתחרות יש גם משמעות בינלאומית. הסרט שיזכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר ייבחר כנציג הישראלי לקטגוריית הסרט הבינלאומי באוסקר, בכפוף לעמידה בתנאי האקדמיה האמריקאית. לכן, עבור רבים מהיוצרים, המרוץ לאופיר הוא לא רק מאבק על הפרס החשוב ביותר בקולנוע הישראלי, אלא גם השער האפשרי לבמה הגדולה ביותר של תעשיית הקולנוע העולמית.



אנחל בונני מתוך "איש הולך ברחוב", סרטו החדש של יובל הדדי צילום: דויד סקורי

מבט ראשון על הרשימה מגלה השנה תמהיל מעניין במיוחד: לצד שמות ותיקים ומבוססים כמו אבי נשר, גידי דר ומרקו כרמל, נמצאים גם יוצרים צעירים וסרטי ביכורים מסקרנים. במקביל, אפשר למצוא השנה לא מעט סרטים שכבר זכו לחשיפה בפסטיבלים בינלאומיים לצד הפקות מסחריות גדולות שמכוונות לקהל רחב. השילוב הזה הופך את התחרות הנוכחית לאחת הפתוחות והמסקרנות של השנים האחרונות.

"האהבות שלנו" – אבי נשר חוזר

אחרי יותר מארבעה עשורים של עשייה קולנועית. הבמאי אבי נשר חוזר עם דרמה חדשה ושאפתנית. הסרט, בכיכובם של מגי אזרזר ו־שלום מיכאלשווילי, עוקב אחר שבע דמויות שחייהן נשזרים זה בזה ערב 7 באוקטובר. כל אחת מהן משוכנעת שהיום הגרוע בחייה היה 6 באוקטובר, אך המציאות טומנת עבורן תפנית דרמטית הרבה יותר. כמו ברבים מסרטיו של נשר, גם הפעם מדובר ביצירה המבוססת על אירועים אמיתיים ובהפקה רחבת היקף שנראית כבר עכשיו כאחת המועמדות הבולטות בתחרות.



אבי נשר עם מגי אזרזר ושלום מיכאלשווילי על סט הצילומים של "האהבות שלנו" צילום: חנה ורשקוב

"הבדחן" – האיחוד של גידי דר ושולי רנד

אחד הסרטים המסקרנים ביותר ברשימה מפגיש שוב את הבמאי גידי דר עם שולי רנד. אחרי שיתופי הפעולה ב"אושפיזין" וב"אגדת חורבן", השניים חוזרים לסיפור המתרחש בלב העולם החרדי. רנד מגלם את מוישה שטריקר, בדחן ירושלמי לשעבר שנפל לתהומות האלכוהוליזם ומנסה לגייס כסף לחתונת בתו. הסרט כבר הוקרן בפסטיבל טרייבקה היוקרתי, ונראה כאחד המתמודדים הבולטים.



"הבדחן" מחזיר למסך את שיתוף הפעולה המצליח של גידי דר ושולי רנד צילום: אריאל דר

"פנתר כפול" – הפקת הענק של מרקו כרמל

הבמאי מרקו כרמל מביא למסך את סיפורו האמיתי של יעקב אלבז, עבריין ירושלמי בשנות השבעים שנשלח לחדור לתנועת הפנתרים השחורים והופך בעצמו לאחד ממנהיגיה. בתפקיד הראשי מופיע יעקב זדה דניאל לצד ג'ודית מרגי. מדובר באחת ההפקות הגדולות והשאפתניות של השנה, ובהמשך הדרך צפויה להפוך גם לסדרת טלוויזיה עבור yes.



כרזת "פנתר כפול", סרטו של מרקו כרמל המבוסס על סיפורו האמיתי של יעקב אלבז ועל מאבקם של הפנתרים השחורים בישראל צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג

"עצמאות" – מסאנדנס לאופיר

סרטו החדש של משה רוזנטל כבר הספיק לעשות את דרכו לפסטיבל סאנדנס. אחרי ההצלחה של "קריוקי", רוזנטל חוזר עם דרמת התבגרות משפחתית בכיכובם של אסי כהן ו־קרן צור. העלילה נעה בין שנת 1987 לעשור שאחריה, ומלווה נער המגלה סוד מטלטל על אביו ומנסה להתמודד עם השלכותיו לאורך השנים.



משה רוזנטל, מיוצרי הקולנוע הבולטים של השנים האחרונות, מתמודד השנה עם "עצמאות" צילום: הדס פרוש

"לאן?" – מסע בין ברלין לישראל

סרט הביכורים של הבמאי והתסריטאי אסף מכנס כבר ערך את בכורתו בפסטיבל ברלין. העלילה עוקבת אחר נהג אובר פלסטיני בברלין, שפוגש שוב ושוב צעיר ישראלי אבוד. המפגשים ביניהם הופכים למסע אנושי טעון על זהות, זרות ושייכות.



מתוך "לאן?", סרט הביכורים של אסף מכנס שהוקרן בפסטיבל ברלין צילום: מעין בוכניק באדיבות בתי קולנוע לב

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"מים רבים" – הסרט השני של אמרי מטלון

אחרי סרטו הקודם, שיצר יחד עם אביעד גבעון וזכה לשבחים רבים, הבמאי אמרי מטלון מגיע עם דרמה חדשה בכיכובם של ליהי קורנובסקי ו־עלא דקה. הסרט, שנמנה עם זוכי פרס וייל בלוך לקולנוע, מספר על צעירה שהופכת לנכה בעקבות תאונה ועל מערכת היחסים המתפתחת בינה לבין סניטר פלסטיני שמטפל בה במרכז שיקום. זהו סיפור אינטימי העוסק בשיקום, אהבה ומציאות פוליטית שחודרת שוב ושוב לחיים הפרטיים.

ליהי קורנובסקי מתוך "מים רבים", סרטו החדש של אמרי מטלון צילום: ורד אדיר

"איש הולך ברחוב" – הקאמבק של יובל הדדי

שבע שנים אחרי סרטו הקודם "15 שנה", חוזר הבמאי והתסריטאי יובל הדדי עם סרטו השני. העלילה עוקבת אחר רענן, גבר באמצע חייו שחוזר לישראל לאחר שלושה עשורים בחו"ל. מפגש מקרי עם דמות מעברו מעורר בו זיכרונות ישנים ומאלץ אותו להתמודד עם שאלות של זהות, שייכות, אהבה והחמצה. בתפקיד הראשי מככב אנחל בונני, לצד אורי בנאי. בדומה ל"15 שנה", גם הפעם עוסק הדדי במערכות יחסים, בזיכרון ובחיפוש אחר מקום בעולם. עוד לפני שיצא לאקרנים בישראל, הסרט כבר זכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בפסטיבל אוסטין בארצות הברית, הישג שמסמן אותו כאחד הסרטים המסקרנים בתחרות השנה.



אנחל בונני מתוך "איש הולך ברחוב", סרטו החדש של יובל הדדי שזכה בפרס הסרט העלילתי בפסטיבל אוסטין צילום: יניב לינטון

"התכשיט" – יהודה גרובייס פונה לקהל הרחב

אחד השמות המסקרנים בתחרות השנה הוא הבמאי החרדי יהודה גרובייס, שנחשב במשך שנים לאחד היוצרים הפוריים והמשפיעים בקולנוע החרדי. לאחר קריירה שבמהלכה יצר עשרות סרטים שיועדו בעיקר לקהל החרדי, הוא פונה כעת לראשונה לקהל רחב יותר עם "התכשיט". הסרט עוקב אחר תלמיד ישיבה אמריקאי שמסולק מהישיבה בצפת ונשאב בהדרגה אל עולם הפשע. מאחורי ההפקה עומדת דיני גרובייס, בתו של יהודה, המשמשת כמפיקת הסרט. פרט מסקרן נוסף הוא שיתוף הפעולה עם ארקדי דוכין, שכתב את המוזיקה המקורית לסרט ואף מופיע בו כשחקן.



מתוך "התכשיט", סרטו של יהודה גרובייס המתמודד השנה בפרסי אופיר צילום: דויד שפירו -גרובייס הפקות

"הרמן וקוק" – המסע האחרון

סרטה השני של הבמאית אסתר אלקיים מגיע לאחר "שתיים", שזכה לשבחים רבים. הפעם היא מספרת על שני ניצולי שואה קשישים בבית אבות, שכל אחד מהם מתמודד אחרת עם זיכרונות המלחמה. האחד חי את העבר בכל יום מחדש, השני מנסה לברוח ממנו. יחד הם יוצאים למסע אחרון בחיפוש אחר גאולה, ואולי גם אחר נקמה.



"הרמן וקוק" עוקב אחר שני ניצולי שואה המחפשים גאולה בגיל מאוחר צילום: שניר קציר

"האחד והיחיד שלי" – דרמת מסתורין יוצאת דופן

הבמאי דוד טאובר מביא סיפור חריג ומסקרן על בעלת תשובה צעירה שמשוכנעת שבעלה הוחלף בכפיל. בעוד הסביבה מתקשה להאמין לה, היא יוצאת למסע שמערער את תפיסת המציאות שלה ושל הסובבים אותה. הסרט כבר הוקרן מחוץ לתחרות בפסטיבל ירושלים בשנה שעברה.



בעלת תשובה משוכנעת שבעלה הוחלף בכפיל: מתוך "האחד והיחיד שלי" צילום: יוסף שלסט

"ואהבת" – משבר בלב העולם החרדי

סרטו העלילתי השלישי של הבמאי ניצן גלעדי מתמקד בזוג חרדי צעיר שמתקשה להביא ילדים לעולם. כשסוד שמסתיר הבעל מתגלה, מערכת היחסים כולה עומדת למבחן. בתפקידים הראשיים מככבים יעל אלקנה ו־מיכאל מושונוב.

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"קופה ראשית – הסרט" מגיע למסך הגדול

הלהיט הטלוויזיוני של השנים האחרונות עושה את המעבר לקולנוע. גיבורי הסדרה האהובה, בהם אמיר שורוש, קרן מור, דב נבון ו־דניאל סטיופין, יוצאים להרפתקת אקשן קומית בעקבות פשע מסתורי שמתרחש בסניף "שפע יששכר". בניגוד לרוב הסרטים ברשימה, זהו כבר אחד הסרטים המדוברים של הקיץ וצפוי לפגוש את הקהל הרחב בתוך ימים ספורים.



משפע יששכר לאופיר: מתוך "קופה ראשית – הסרט" צילום: נעמה גרינבאום

עוד ברשימת המתמודדים

לצד הסרטים הבולטים הללו, כוללת רשימת המועמדים גם את "תפקיד ראשי" של ניצן רוזנברג, "פרידה מבצק" של שמעון שי, "לב זהב" של אפרת כורם, "ליגה של גדולים" של יניב ברמן, "הביתה!" של רעות אקרמן, "גבריאלה" של פטריק לוי, "אמל" של דוד אופק ונהד בשיר, "תיכון מגשימים" של עמית אולמן, "שעתיד לבוא" של רותי פרי בר ו"מאמא" של אור סיני. יחד הם משלימים את אחת מתחרויות אופיר המסקרנות שנראו בשנים האחרונות, לפחות על הנייר.



מתוך "מאמא", סרטה החדש של הבמאית אור סיני המתמודד השנה בפרסי אופיר צילום: מתן רדין

הרשימה שפורסמה שבוע שעבר היא רק נקודת הפתיחה. בחודשים הקרובים חלק מהסרטים ימשיכו לפסטיבלים בארץ ובעולם, אחרים יגיעו לבתי הקולנוע ויעמדו לראשונה במבחן הקהל, ובמקביל יתחיל המאבק על קולות חברי האקדמיה. כמו בכל שנה, חלק מהשמות שנראים כרגע כמועמדים מובילים יאבדו מומנטום, בעוד סרטים אחרים עשויים להפתיע בדרך אל רשימת המועמדים הסופית. עד אז, רשימת המתמודדים מספקת הצצה ראשונה למה שמסתמן כאחת השנים המסקרנות והמגוונות של הקולנוע הישראלי בשנים האחרונות.

