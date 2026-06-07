שיבושים ברכבת: הקו בין מודיעין לירושלים הושבת זמנית

ברכבת ישראל הודיעו על תקלה במערכת החשמול שהביאה להשבתה זמנית של תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים. צוותים פועלים בשטח להשבת השירות, ובחברה ממליצים לנוסעים להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים

רכבת ישראל הודיעה הבוקר (ראשון) על הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות מודיעין וירושלים בעקבות תקלה נקודתית במערכת החשמול הרכבתית.

לפי הודעת החברה, התקלה משפיעה על תנועת הרכבות בקו שבין מודיעין לירושלים, כאשר צוותי התחזוקה פועלים בשטח בניסיון לאתר את מקור התקלה ולהחזיר את השירות לסדרו בהקדם האפשרי.

ברכבת הבהירו כי קו ירושלים–הרצליה ממשיך לפעול כסדרו, אם כי ייתכנו עיכובים מסוימים בזמני ההגעה והיציאה של חלק מהרכבות.

בחברה המליצו לנוסעים המתכננים נסיעה בין מודיעין לירושלים להיעזר באמצעי תחבורה חלופיים עד לחידוש התנועה.

ברכבת ישראל קראו לציבור להתעדכן באופן שוטף באמצעות אתר החברה, יישומון השירות והמוקד הטלפוני.

החברה מסרה כי היא מתנצלת בפני הנוסעים על אי הנוחות שנגרמה בעקבות התקלה.